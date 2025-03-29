Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Он мог делать на поле что угодно»
Англия
29 марта 2025, 01:59 |
147
0

Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Он мог делать на поле что угодно»

Игрок «Реала» высоко оценил уровень Стивена Джеррарда

29 марта 2025, 01:59 |
147
0
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Он мог делать на поле что угодно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Звездный хавбек «Реала» Джуд Беллингем назвал своего футбольного кумира. Лидер «бланкос» выделил легенду «Ливерпуля» Стивена Джеррарда.

«То, как Джеррард мог руководить своей командой, он в одиночку мог решать судьбу поединка. Стивен мог делать на поле что угодно, играя полузащитника», – сказал Беллингем.

Джеррард играл за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год. Он стал легендой клуба и выиграл Лигу чемпионов в 2005 году.

Ранее англичанин Джуд Беллингем назвал двух лучших одноклубников в своей карьере. Джуд выделил легенд «бланкос» Тони Крооса и Луку Модрича.

По теме:
Сколько зарабатывали самые високооплачиваемые футболисты мира в 1999 году?
ФОТО. Зидан сходит с ума по своей жене. Даже после 30 лет брака
Тренер Леганеса: Куртуа – среди лучших в мире, Лунин показал отличную игру
Стивен Джеррард Джуд Беллингем Реал Мадрид Ливерпуль
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона указала на дверь пятерым игрокам. Все ради друга Месси
Футбол | 29 марта 2025, 01:40 0
Барселона указала на дверь пятерым игрокам. Все ради друга Месси
Барселона указала на дверь пятерым игрокам. Все ради друга Месси

Каталонцы рассчитывают летом подписать Хулиана Альвареса

Экс-игрок Челси, дисквалифицированный за допинг, обратился к Мудрику
Футбол | 28 марта 2025, 11:15 6
Экс-игрок Челси, дисквалифицированный за допинг, обратился к Мудрику
Экс-игрок Челси, дисквалифицированный за допинг, обратился к Мудрику

Адриан Муту вспомнил свой период карьеры в лондонском клубе

Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи
Футбол | 28.03.2025, 20:22
Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи
Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи
ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами
Теннис | 28.03.2025, 08:51
ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами
ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами
Стало известно, кто будет вратарем Реала в следующем матче
Футбол | 28.03.2025, 08:00
Стало известно, кто будет вратарем Реала в следующем матче
Стало известно, кто будет вратарем Реала в следующем матче
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
28.03.2025, 10:29 10
Теннис
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 марта
27.03.2025, 16:19
Футбол
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании
27.03.2025, 07:25 6
Футбол
Тупчий принял важное решение по играм за сборную Украины по волейболу
Тупчий принял важное решение по играм за сборную Украины по волейболу
27.03.2025, 17:26
Волейбол
Экс-игрок Динамо: «В Киеве меня считали ленивым, позволял себе такие вещи»
Экс-игрок Динамо: «В Киеве меня считали ленивым, позволял себе такие вещи»
27.03.2025, 10:35
Футбол
Усик и Дюбуа проведут бой за четыре титула, если выполнят два условия
Усик и Дюбуа проведут бой за четыре титула, если выполнят два условия
28.03.2025, 13:25 3
Бокс
Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси
Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси
27.03.2025, 09:00 4
Футбол
Владимиру Кличко посоветовали не возвращаться на ринг ради рекорда Формана
Владимиру Кличко посоветовали не возвращаться на ринг ради рекорда Формана
27.03.2025, 15:10 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем