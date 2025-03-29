Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Он мог делать на поле что угодно»

Звездный хавбек «Реала» Джуд Беллингем назвал своего футбольного кумира. Лидер «бланкос» выделил легенду «Ливерпуля» Стивена Джеррарда.

«То, как Джеррард мог руководить своей командой, он в одиночку мог решать судьбу поединка. Стивен мог делать на поле что угодно, играя полузащитника», – сказал Беллингем.

Джеррард играл за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год. Он стал легендой клуба и выиграл Лигу чемпионов в 2005 году.

Ранее англичанин Джуд Беллингем назвал двух лучших одноклубников в своей карьере. Джуд выделил легенд «бланкос» Тони Крооса и Луку Модрича.