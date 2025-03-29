Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Он мог делать на поле что угодно»
Игрок «Реала» высоко оценил уровень Стивена Джеррарда
Звездный хавбек «Реала» Джуд Беллингем назвал своего футбольного кумира. Лидер «бланкос» выделил легенду «Ливерпуля» Стивена Джеррарда.
«То, как Джеррард мог руководить своей командой, он в одиночку мог решать судьбу поединка. Стивен мог делать на поле что угодно, играя полузащитника», – сказал Беллингем.
Джеррард играл за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год. Он стал легендой клуба и выиграл Лигу чемпионов в 2005 году.
Ранее англичанин Джуд Беллингем назвал двух лучших одноклубников в своей карьере. Джуд выделил легенд «бланкос» Тони Крооса и Луку Модрича.
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