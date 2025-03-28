Украина. Премьер лига28 марта 2025, 23:12 | Обновлено 28 марта 2025, 23:34
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Один из лидеров Александрии не сыграет с Левым Берегом
Также по разным причинам игру пропустят еще несколько футболистов
28 марта 2025, 23:12 | Обновлено 28 марта 2025, 23:34
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Как стало известно Sport.ua, в поединке 22-го тура УПЛ «Левый Берег» – «Александрия» гостям из-за повреждений не поможет один из лидеров горожан Артем Шабанов.
По разным причинам в Киев не приехали также Артем Козак, Антон Боль, Сергей Булеца, Никита Шевченко.
Зато вернулись в игру, восстановившись после травм, Джевани и Денис Шостак. Не исключено, что они попадут в заявку.
«Александрия» занимает второе место в чемпионате УПЛ, набрав 47 очков.
Команда Руслана Ротаня сыграет с «Левым Берегом» 29 марта.
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