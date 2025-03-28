Один из лидеров Александрии не сыграет с Левым Берегом

Как стало известно Sport.ua, в поединке 22-го тура УПЛ «Левый Берег» – «Александрия» гостям из-за повреждений не поможет один из лидеров горожан Артем Шабанов.

По разным причинам в Киев не приехали также Артем Козак, Антон Боль, Сергей Булеца, Никита Шевченко.

Зато вернулись в игру, восстановившись после травм, Джевани и Денис Шостак. Не исключено, что они попадут в заявку.

«Александрия» занимает второе место в чемпионате УПЛ, набрав 47 очков.

Команда Руслана Ротаня сыграет с «Левым Берегом» 29 марта.