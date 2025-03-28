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Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 23:12 | Обновлено 28 марта 2025, 23:34
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0

Один из лидеров Александрии не сыграет с Левым Берегом

Также по разным причинам игру пропустят еще несколько футболистов

28 марта 2025, 23:12 | Обновлено 28 марта 2025, 23:34
123
0
Один из лидеров Александрии не сыграет с Левым Берегом
ФК Александрия. Артем Шабанов

Как стало известно Sport.ua, в поединке 22-го тура УПЛ «Левый Берег» – «Александрия» гостям из-за повреждений не поможет один из лидеров горожан Артем Шабанов.

По разным причинам в Киев не приехали также Артем Козак, Антон Боль, Сергей Булеца, Никита Шевченко.

Зато вернулись в игру, восстановившись после травм, Джевани и Денис Шостак. Не исключено, что они попадут в заявку.

«Александрия» занимает второе место в чемпионате УПЛ, набрав 47 очков.

Команда Руслана Ротаня сыграет с «Левым Берегом» 29 марта.

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Артем Шабанов инсайд травма Артем Козак Антон Боль Сергей Булеца Никита Шевченко Джевани Рейс Насименто Денис Шостак
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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