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  4. Успеть до Клубного ЧМ. У Челси два трансферных приоритета
Англия
28 марта 2025, 18:31 |
353
0

Успеть до Клубного ЧМ. У Челси два трансферных приоритета

Нужны вингер и форвард

28 марта 2025, 18:31 |
353
0
Успеть до Клубного ЧМ. У Челси два трансферных приоритета
Getty Images/Global Images Ukraine. Лиам Лелап

Челси работает над тем, чтобы усилить состав перед стартом Клубного чемпионата мира, который начнется в США 15 июня.

Синим для регистрации игроков на Клубный ЧМ нужно оформить трансфер с 1 по 10 июня, а руководство работает над переходами двух новичков под первую команду.

Синие ищут левого вингера и центрфорварда.

Среди претендентов на позицию нападающего называют Беньяма Шешко из Лейпцига и Лиама Делапа из Ипсвича.

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Челси трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Беньямин Шешко Лиам Делап
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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