Успеть до Клубного ЧМ. У Челси два трансферных приоритета

Челси работает над тем, чтобы усилить состав перед стартом Клубного чемпионата мира, который начнется в США 15 июня.

Синим для регистрации игроков на Клубный ЧМ нужно оформить трансфер с 1 по 10 июня, а руководство работает над переходами двух новичков под первую команду.

Синие ищут левого вингера и центрфорварда.

Среди претендентов на позицию нападающего называют Беньяма Шешко из Лейпцига и Лиама Делапа из Ипсвича.