Англия28 марта 2025, 18:31 |
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Успеть до Клубного ЧМ. У Челси два трансферных приоритета
Нужны вингер и форвард
28 марта 2025, 18:31 |
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Челси работает над тем, чтобы усилить состав перед стартом Клубного чемпионата мира, который начнется в США 15 июня.
Синим для регистрации игроков на Клубный ЧМ нужно оформить трансфер с 1 по 10 июня, а руководство работает над переходами двух новичков под первую команду.
Синие ищут левого вингера и центрфорварда.
Среди претендентов на позицию нападающего называют Беньяма Шешко из Лейпцига и Лиама Делапа из Ипсвича.
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