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  4. СВЕНТЕК: Рада, что есть такой человек, как Свитолина. Огромное уважение ей
WTA
08 августа 2023, 08:35 |
1045
2

СВЕНТЕК: Рада, что есть такой человек, как Свитолина. Огромное уважение ей

Первая ракетка мира – о возвращении Элины

08 августа 2023, 08:35 |
1045
2
СВЕНТЕК: Рада, что есть такой человек, как Свитолина. Огромное уважение ей
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек и Элина Свитолина

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) поделилась мыслями о возвращении украинской теннисистки Элины Свитолиной:

«Думаю, то что она вернулась, просто замечательно, потому что Элина, по моему мнению, демонстрирует хорошие ценности. Украинским игрокам нелегко соревноваться, поэтому тот факт, что она это делает, и особенно после того, как стала матерью и так быстро вернулась в тур, это вызывает огромное уважение с моей стороны.

Я рада, что есть такой человек, который, повторюсь, демонстрирует хорошие ценности и показывает людям, что война все еще продолжается, потому что у многих из нас, и у СМИ также, немного короткая память.

Поэтому всегда приятно иметь кого-то, кто помнит и напоминает людям о важных вещах, и Элина это делает. Я знаю, что для тенниса в целом это сложная тема. Но она остаётся верной своим убеждениям и действует там, где многие люди или игроки только что-то говорят. Так что это замечательно», – сказала Ига.

Ига и Эли провели 2 очных матча, счет 1:1. В последний раз Свентек и Свитолина играли между собой в четвертьфинале Уимблдоне. Тогда украинка одержала победу в 3 сетах.

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Ига Свёнтек Элина Свитолина
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Олександр
Русские теннисистки или белорусские это стадо .мусор .Они никогда не имели и будут иметь гражданскую.позицию.Выполняют то что велит власиь 
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+3
20052011
Жизнь показала, что,  эти дамы являются отличными спортсменками и Великими Женщинами. Огромная им благодарность.
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0
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