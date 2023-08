СВЕНТЕК: Рада, что есть такой человек, как Свитолина. Огромное уважение ей

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) поделилась мыслями о возвращении украинской теннисистки Элины Свитолиной:

«Думаю, то что она вернулась, просто замечательно, потому что Элина, по моему мнению, демонстрирует хорошие ценности. Украинским игрокам нелегко соревноваться, поэтому тот факт, что она это делает, и особенно после того, как стала матерью и так быстро вернулась в тур, это вызывает огромное уважение с моей стороны.



Я рада, что есть такой человек, который, повторюсь, демонстрирует хорошие ценности и показывает людям, что война все еще продолжается, потому что у многих из нас, и у СМИ также, немного короткая память.

Поэтому всегда приятно иметь кого-то, кто помнит и напоминает людям о важных вещах, и Элина это делает. Я знаю, что для тенниса в целом это сложная тема. Но она остаётся верной своим убеждениям и действует там, где многие люди или игроки только что-то говорят. Так что это замечательно», – сказала Ига.

Ига и Эли провели 2 очных матча, счет 1:1. В последний раз Свентек и Свитолина играли между собой в четвертьфинале Уимблдоне. Тогда украинка одержала победу в 3 сетах.

Iga Swiatek on Svitolina & war in Ukraine:



“I’m happy there’s such a good person, representing good values & showing people the war is still happening. Many of us have short memory, including media. She’s putting action where many players are only saying stuff. So that’s great” pic.twitter.com/SJN9x92Qor