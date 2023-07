Эли удивила Лондон! Свитолина обыграла Свентек в четвертьфинале Уимблдона

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 76) вышла в полуфинал Уимблдона-2023.

В 1/4 финала соревнований украинка в трех сетах неожиданно обыграла первую ракетку мира Игу Свентек (Польша) за 2 часа и 52 минуты.



Уимблдон-2023. 1/4 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Элина Свитолина (Украина) [WC] – 5:7, 7:6 (7:5), 2:6

С самого начала матча Свентек завладела преимуществом, сходу сделав брейк. Ига мощно давила на заднюю линию, Элина использовала свое умение играть от защиты, но полька качественно обрабатывала мячи, уверенно играла у сетки и доминировала на корте.

У Иги была только одна проблема – второй мяч. Это и сыграло с ней злую шутку. Первая ракетка мира вела 5:3 (30:0) на приеме в первом сете, но вначале не смогла принять на партию, а затем посыпалась и подача. В итоге Свитолина выиграла 4 гейма подряд, сделав крутой камбек и оставив за собой 1-й сет.

В первой партии Свентек 12 раз подала вторым мячом и выиграла всего 1 поинт (8%)!

После окончания первого сета начался дождь, организаторы турнира закрыли крышу на центральном корте. 15 минут перерыва однозначно пошли на пользу Иге, которая очень нервничала после поражения в стартовом сете. Из ее бокса очень активно кричала психолог, а сама Свентек выписывала конспекты на несколько страниц. Свитолина в это время настраивалась на дальнейшую борьбу и восстанавливала водный баланс.

Вторая партия началась практически так же, как и первая. Несмотря на то, что Свитолина уверенно взяла первый гейм под ноль на подаче, уже в третьем Ига сделала брейк. При 1:3 казалось, что психологическое преимущество на стороне польки, но Элина в очередной раз показала, какой она борец. Свитолина сравняла счет, повела 4:3, в 9-м гейме спасла два скрытых сетбола и имела счет 5:4, а т.е был шанс закрыть Игу на приеме. Однако этого не случилось, первая ракетка под ноль подала, а вскоре игра перешла на тай-брейк.

На тай-брейке Эли повела с мини-брейком 4:1, но увы и ах… Свентек все-таки первый номер рейтинга WTA, с характером и бойцовским духом у нее все в порядке. Ига с 4:5 взяла 3 очка подряд и выиграла второй сет. Интересно, что полька выиграла 41 поинт во 2-й партии, а Элина – 39. Эти два очка…

Казалось бы, очень напряженный матч, Ига – первая ракетка, Элина старше польки на 8 лет, и физически украинка могла просесть, да и психологически тоже, ведь Свитолина упустила супершанс выиграть матч.

Однако не все так просто. Что было в третьем сете – уже история. Элина абсолютно никак не просела по игре, летала по корту, дожимала Игу и не боялась рисковать. Это принесло свои плоды. После напряженного 2-го гейма на подаче Эли игра полностью перешла под контроль украинки. Свитолина выиграла 5 геймов подряд со счета 0:1, а затем при 5:2 подала на матч! Просто фантастика!

Это была вторая встреча теннисисток. Счет стал равным.

Свитолина в третий раз в карьере вышла в полуфинал турнира Grand Slam и во второй на Уимблдоне (US Open 2019, Уимблдон 2019, 2023).

Сейчас Элина находится на 27-й позиции в Live-рейтинге WTA. После окончания травяного мейджора Свитолина снова станет первой ракеткой Украины.

Свитолина в 7-й раз обыграла первую ракетку мира. Лидерам рейтинга WTA украинка проиграла 6 раз (3 поражения от Сирены Уильямс и 3 от Эшли Барти).

В 1/2 финала травяного мейджора Эли сыграет против Маркеты Вондроушовой. Счет личных встреч – 3:2 в пользу украинской теннисистки. В 2021 году Элина уступила представительнице Чехии в 1/2 финала Олимпийских игр в Токио.

A five-star performance 🌟@ElinaSvitolina defeats the world No.1 Iga Swiatek 7-5, 6-7(5), 6-2 to reach the semi-finals at #Wimbledon once again pic.twitter.com/l6nUu17KHj