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Уимблдон
11 июля 2023, 18:30 | Обновлено 11 июля 2023, 19:30
17411
106

Эли удивила Лондон! Свитолина обыграла Свентек в четвертьфинале Уимблдона

Украинка в статусе андердога обыграла первую ракетку мира в трех сетах

11 июля 2023, 18:30 | Обновлено 11 июля 2023, 19:30
17411
106
Эли удивила Лондон! Свитолина обыграла Свентек в четвертьфинале Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 76) вышла в полуфинал Уимблдона-2023.

В 1/4 финала соревнований украинка в трех сетах неожиданно обыграла первую ракетку мира Игу Свентек (Польша) за 2 часа и 52 минуты.

Уимблдон-2023. 1/4 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Элина Свитолина (Украина) [WC] – 5:7, 7:6 (7:5), 2:6

С самого начала матча Свентек завладела преимуществом, сходу сделав брейк. Ига мощно давила на заднюю линию, Элина использовала свое умение играть от защиты, но полька качественно обрабатывала мячи, уверенно играла у сетки и доминировала на корте.

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У Иги была только одна проблема – второй мяч. Это и сыграло с ней злую шутку. Первая ракетка мира вела 5:3 (30:0) на приеме в первом сете, но вначале не смогла принять на партию, а затем посыпалась и подача. В итоге Свитолина выиграла 4 гейма подряд, сделав крутой камбек и оставив за собой 1-й сет.

В первой партии Свентек 12 раз подала вторым мячом и выиграла всего 1 поинт (8%)!

После окончания первого сета начался дождь, организаторы турнира закрыли крышу на центральном корте. 15 минут перерыва однозначно пошли на пользу Иге, которая очень нервничала после поражения в стартовом сете. Из ее бокса очень активно кричала психолог, а сама Свентек выписывала конспекты на несколько страниц. Свитолина в это время настраивалась на дальнейшую борьбу и восстанавливала водный баланс.

Вторая партия началась практически так же, как и первая. Несмотря на то, что Свитолина уверенно взяла первый гейм под ноль на подаче, уже в третьем Ига сделала брейк. При 1:3 казалось, что психологическое преимущество на стороне польки, но Элина в очередной раз показала, какой она борец. Свитолина сравняла счет, повела 4:3, в 9-м гейме спасла два скрытых сетбола и имела счет 5:4, а т.е был шанс закрыть Игу на приеме. Однако этого не случилось, первая ракетка под ноль подала, а вскоре игра перешла на тай-брейк.

На тай-брейке Эли повела с мини-брейком 4:1, но увы и ах… Свентек все-таки первый номер рейтинга WTA, с характером и бойцовским духом у нее все в порядке. Ига с 4:5 взяла 3 очка подряд и выиграла второй сет. Интересно, что полька выиграла 41 поинт во 2-й партии, а Элина – 39. Эти два очка…

Казалось бы, очень напряженный матч, Ига – первая ракетка, Элина старше польки на 8 лет, и физически украинка могла просесть, да и психологически тоже, ведь Свитолина упустила супершанс выиграть матч.

Однако не все так просто. Что было в третьем сете – уже история. Элина абсолютно никак не просела по игре, летала по корту, дожимала Игу и не боялась рисковать. Это принесло свои плоды. После напряженного 2-го гейма на подаче Эли игра полностью перешла под контроль украинки. Свитолина выиграла 5 геймов подряд со счета 0:1, а затем при 5:2 подала на матч! Просто фантастика!

Это была вторая встреча теннисисток. Счет стал равным.

Свитолина в третий раз в карьере вышла в полуфинал турнира Grand Slam и во второй на Уимблдоне (US Open 2019, Уимблдон 2019, 2023).

Сейчас Элина находится на 27-й позиции в Live-рейтинге WTA. После окончания травяного мейджора Свитолина снова станет первой ракеткой Украины.

Свитолина в 7-й раз обыграла первую ракетку мира. Лидерам рейтинга WTA украинка проиграла 6 раз (3 поражения от Сирены Уильямс и 3 от Эшли Барти).

В 1/2 финала травяного мейджора Эли сыграет против Маркеты Вондроушовой. Счет личных встреч – 3:2 в пользу украинской теннисистки. В 2021 году Элина уступила представительнице Чехии в 1/2 финала Олимпийских игр в Токио.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 106
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8number
Найкраща найкраща найкраща спортсменка України!!!!😍😍😍
Ти просто неперевершена! Щастя, здоров’я та шолому !!🌹😘🌹
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+24
Raien
Просто по-королівські посоромила скептиків. Нема слів… треба переварити це.
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+20
San4ig_73
Це неймовірно! Я ніколи не бачив Ігу настільки розгубленою, що вона взагалі не розуміла, що робити та як перемагати Еліну. А третій сет — це просто підручник. Геніальна тактична та психологічна перемога. Браво, Еліна! Ти дивовижна! 
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+18
Walle
Легенда! Але треба щось робити з подачею, бо вона магічним образом то зникає, то з'являється, і це єдиний серйозний недолік нашої Еліни. Окрема велика подяка тренеру, бо видно, що він дійсно багато працює для того, щоб вони досягали таких результатів.
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+18
Умник
Мать года
Браво. Это конечно феерия
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+17
Андрей Залищук
Слава Україні!
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+17
VITASS
Еля я в шоці це м'яко кажучи. Виграти у Іги і без валідолу? Нонсенс. Дуже приємний нонсенс. Вітаю з дуже впевнено грою, настрій на шолом відчувається 100%. Нехай тобі щастить.
Панове, а вас з перемогою, піднімемо келихи )))
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+16
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Elis
Вітаю нашу знов першу ракетку України і всіх тих вболівальників, які справді підтримували, а не перевзувались у повітрі! Неймовірне повернення!!
Еліна, ти найкраща! 
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+16
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Frank27
Молодчинка, браво Елінка 
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+16
introvert
Я боявся писати це на Ролан Гаррос, боявся писати після попередніх матчів Вімблдону, щоб не зурочити, але тепер напишу:  це краща Еліна Світоліна, яку ми бачили за усі роки її кар`єри. І цій Еліні цілком під силу виграти мейджор. А можливо, Й не один.
Бравіссімо, Еля!!!
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+15
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Rzechpospolita
Представте, а якби Єлінка родила двійню😂 весь тур би знищила)))
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+13
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APL
Без коментарів, МОЛОДЕЦЬ!!!!!!!!!!!!
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+11
Юрий Щербань
Эліна ти супер !!!!
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+10
roman75zpr
Элина Михайловна, Вы не перестаёте удивлять, какая Вы супер теннисистка и человек!!!     
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+9
Soyer
Топ
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+9
sv_2000
В общем, дальше Вондрусова. Очень техничная, интересная и разнообразная теннисистка. Раньше считал ее сладкой булочкой для Свитолиной. Но поражение на олимпиаде в одну калитку было холодным душем. Но сейчас Элина в топовой форме, на подъеме... Так что посмотрим.
Загадывать трудно, но продолжаю считать, что Маркетта - удобная соперница для Элины. Ну да вариативная, ну да - разнообразная, но у нее нет мощи чтобы давить Свитолину, как та очень не любит. 
П.С.
Медисон, краса моя ненаглядная, ну, пожалуйста, прибей этого белорашисткого мамонта! Очень прошу!
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+8
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Stanislav Matusevych
Нарешті Еліна здолала першу ракетку світу на Шоломі! Нервова валідольна гра, в якій Еліна має більше досвіду, ніж Свьонтек. За гру Іги на траві можна чіплятися, і українка це зробила. Як тільки з другої половини першого сету заграла більш активно, одразу у Свьонтек почав збоїти форхенд. По стоячих м'ячах вона пробиває на вибір, а до більш швидких м'ячів постійно невчасно підходила, і летіли вони бозна-куди. Або ширина, або сітка. Теніс Еліни теж не був зразковим, але в цілому все ж більш якісним.
Далі за сіткою ще одна грунтовичка Вондроушова. Добре, що не хтось із гарматниць. Шанси будуть приблизно рівними, можливі будь-які варіанти.
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+8
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sirjoga
Еліна - локомотив українського тенісу!
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+8
pricolist
Ніколи с таким захватом не дивився як грає Еліна. Дякую їй за прекрасний теніс і позитивні емоції. 
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+8
Петя Рудик
Вау, оце гра!!! Сльози навернулись від гордості.
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+8
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