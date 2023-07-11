Эли удивила Лондон! Свитолина обыграла Свентек в четвертьфинале Уимблдона
Украинка в статусе андердога обыграла первую ракетку мира в трех сетах
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 76) вышла в полуфинал Уимблдона-2023.
В 1/4 финала соревнований украинка в трех сетах неожиданно обыграла первую ракетку мира Игу Свентек (Польша) за 2 часа и 52 минуты.
Уимблдон-2023. 1/4 финала
Ига Свентек (Польша) [1] – Элина Свитолина (Украина) [WC] – 5:7, 7:6 (7:5), 2:6
С самого начала матча Свентек завладела преимуществом, сходу сделав брейк. Ига мощно давила на заднюю линию, Элина использовала свое умение играть от защиты, но полька качественно обрабатывала мячи, уверенно играла у сетки и доминировала на корте.
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У Иги была только одна проблема – второй мяч. Это и сыграло с ней злую шутку. Первая ракетка мира вела 5:3 (30:0) на приеме в первом сете, но вначале не смогла принять на партию, а затем посыпалась и подача. В итоге Свитолина выиграла 4 гейма подряд, сделав крутой камбек и оставив за собой 1-й сет.
В первой партии Свентек 12 раз подала вторым мячом и выиграла всего 1 поинт (8%)!
После окончания первого сета начался дождь, организаторы турнира закрыли крышу на центральном корте. 15 минут перерыва однозначно пошли на пользу Иге, которая очень нервничала после поражения в стартовом сете. Из ее бокса очень активно кричала психолог, а сама Свентек выписывала конспекты на несколько страниц. Свитолина в это время настраивалась на дальнейшую борьбу и восстанавливала водный баланс.
Вторая партия началась практически так же, как и первая. Несмотря на то, что Свитолина уверенно взяла первый гейм под ноль на подаче, уже в третьем Ига сделала брейк. При 1:3 казалось, что психологическое преимущество на стороне польки, но Элина в очередной раз показала, какой она борец. Свитолина сравняла счет, повела 4:3, в 9-м гейме спасла два скрытых сетбола и имела счет 5:4, а т.е был шанс закрыть Игу на приеме. Однако этого не случилось, первая ракетка под ноль подала, а вскоре игра перешла на тай-брейк.
На тай-брейке Эли повела с мини-брейком 4:1, но увы и ах… Свентек все-таки первый номер рейтинга WTA, с характером и бойцовским духом у нее все в порядке. Ига с 4:5 взяла 3 очка подряд и выиграла второй сет. Интересно, что полька выиграла 41 поинт во 2-й партии, а Элина – 39. Эти два очка…
Казалось бы, очень напряженный матч, Ига – первая ракетка, Элина старше польки на 8 лет, и физически украинка могла просесть, да и психологически тоже, ведь Свитолина упустила супершанс выиграть матч.
Однако не все так просто. Что было в третьем сете – уже история. Элина абсолютно никак не просела по игре, летала по корту, дожимала Игу и не боялась рисковать. Это принесло свои плоды. После напряженного 2-го гейма на подаче Эли игра полностью перешла под контроль украинки. Свитолина выиграла 5 геймов подряд со счета 0:1, а затем при 5:2 подала на матч! Просто фантастика!
Это была вторая встреча теннисисток. Счет стал равным.
Свитолина в третий раз в карьере вышла в полуфинал турнира Grand Slam и во второй на Уимблдоне (US Open 2019, Уимблдон 2019, 2023).
Сейчас Элина находится на 27-й позиции в Live-рейтинге WTA. После окончания травяного мейджора Свитолина снова станет первой ракеткой Украины.
Свитолина в 7-й раз обыграла первую ракетку мира. Лидерам рейтинга WTA украинка проиграла 6 раз (3 поражения от Сирены Уильямс и 3 от Эшли Барти).
В 1/2 финала травяного мейджора Эли сыграет против Маркеты Вондроушовой. Счет личных встреч – 3:2 в пользу украинской теннисистки. В 2021 году Элина уступила представительнице Чехии в 1/2 финала Олимпийских игр в Токио.
A five-star performance 🌟@ElinaSvitolina defeats the world No.1 Iga Swiatek 7-5, 6-7(5), 6-2 to reach the semi-finals at #Wimbledon once again pic.twitter.com/l6nUu17KHj— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2023
Soak it in, @ElinaSvitolina 🙌#Wimbledon pic.twitter.com/nJpjsyaPSn— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2023
The dream run continues 💫@ElinaSvitolina is through to the #Wimbledon semi-finals 🙌 pic.twitter.com/Icco1VZ5aa— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2023
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У украинского защитника небольшое повреждение
Ти просто неперевершена! Щастя, здоров’я та шолому !!🌹😘🌹
Браво. Это конечно феерия
Панове, а вас з перемогою, піднімемо келихи )))
Еліна, ти найкраща!
Бравіссімо, Еля!!!
Загадывать трудно, но продолжаю считать, что Маркетта - удобная соперница для Элины. Ну да вариативная, ну да - разнообразная, но у нее нет мощи чтобы давить Свитолину, как та очень не любит.
П.С.
Медисон, краса моя ненаглядная, ну, пожалуйста, прибей этого белорашисткого мамонта! Очень прошу!
Далі за сіткою ще одна грунтовичка Вондроушова. Добре, що не хтось із гарматниць. Шанси будуть приблизно рівними, можливі будь-які варіанти.