«Поддерживала нас и подавала мячи. Она лучшая». Завацкая – о Свитолиной
Катарина прокомментировала важность поддержки известной украинской теннисистки
Украинская теннисистка Катерина Завацкая прокомментировала присутствие Элины Свитолиной на Кубке Билли Джин Кинга, где сборная Украины встречалась с командой Австрии.
«Это было невероятно. Элина специально приехала, чтобы нас поддержать — это очень круто. Нужно учитывать, что она недавно перенесла операцию. Но на протяжении всех двух дней матчей она постоянно вставала и садилась, переживала каждое очко.
Она нас поддержала и подавала мячики. Мы даже шутим на тренировках, что нам неудобно, ведь как ты нам мячики подаешь. Она лучшая! Ее поддержка была очень важна для нас, как во время игры, так и за ее пределами. Мы очень благодарны ей за это», — прокомментировала Катерина Заватцкая «Большому теннису Украины».
Женская сборная Украины по теннису выиграла матчевую встречу против команды Австрии в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. По итогам пяти поединков украинские теннисистки победили с результатом 3:2.
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