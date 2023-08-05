Вторая сухая победа подряд. Александрия выиграла у Металлиста 1925

Наставник «Александрии» Руслан Ротань на этот матч выставил тот же самый состав, который добыл победу в поединке первого тура против «Кривбасса». Отметим, что накануне матча к команде присоединился молодой нападающий Погорелый, который пришел из «Шахтера». Прошлый сезон форвард провел в луганской «Заре». Также пополнил состав «Александрии» молодой бразильский полузащитник Джованни.

В составе «Металлиста» по сравнению с матчем первого тура против «Шахтера» произошло три изменения. В центре обороны вместо Курило вышел Безуглый, а его место на левом флаге защиты занял Капинус. Ткачук Андрей и Габелок заменили Вачиберадзе и Кравченко в полузащите. Атакующая линия осталась без изменений.

Из-за очередной ракетной атаки страны-агрессора по Украине матч начался с существенным опозданием. Стартовый свисток арбитра Владимира Новохатнего прозвучал в 20:15 (вместо 19:00).

Первые минуты команды провели в активном прессинге, что заставляло оппонентов ошибаться при передачах и терять мяч. В таком темпе соперники провели около десяти минут. Затем игра успокоилось, и некоторое время основные события разворачивались в центре поля. Первый удар в створ ворот нанес игрок «Металлиста 1925» Русин. На 12-й минуте он пробил с линии штрафной площадки, но удар вышел слабым, и Шевченко в падении забрал мяч в руки. На 19-й минуте «Металлист 1925» провел быструю атаку, во время которой Бычек прошел по левому флангу и сделал навес в штрафную площадку, но передача оказалась неточной. В первой половине тайме харьковская команда больше контролировала мяч, однако опасные моменты создавал крайне редко.

ФК «Александрия»

После экватора первой половины встречи инициатива перешла к хозяевам поля. Однако и у подопечных Ротаня не получалось создавать голевые моменты. Опасность у ворот Мозиля в основном возникала после стандартных положений в исполнении Калитвинцева. После одного из них вратарь ошибся на выходе, промахнувшись мимо мяча, но никто из игроков «Александрии» не смог переправить его в ворота.

«Металлист 1925» на 34-й минуте успешно сыграл в прессинге, Русин с линии штрафной площадки нанес удар – Шевченко в падении забрал мяч в руки. Фактически, это был самый опасный момент, который создал харьковский клуб за оба тайма.

На 37-й минуте «Александрия» открыла счет. Успех команде Ротаня принес очередной угловой удар. После навеса в исполнении Калитвенцева Бабогло пытался пробить по воротам, но защитник заблокировал его удар. Мяч отскочил к Шулянскому, который с близкого расстояния поразил ворота Мозиля.

ФК «Александрия»

С начала второго тайма «Металлист 1925» попытался взять нити игры в свои руки. Подопечные Эдмара и Голодюка снова взялись активно прессинговать, но, к сожалению для них, опасных моментов у ворот Шевченко было еще меньше, чем в первом тайме. Команда в атаке действовала беззубо, нападающий Сидоров, пришедший из запорожского «Металлурга», почти весь матч провел без мяча. Замены, проведенные тренерским штабом харьковского клуба, не помогли обострить игру в атаке. За весь второй тайм команды создали лишь несколько полумоментов. Логично, что ни одной из них не удалось забить гол.

«Александрия» в двух стартовых турах одержала минимальные победы. В обоих матчах автором решающих голов стал Шулянский. «Металлист 1925» начал сезон с двух поражений. Харьковский клуб в обеих встречах неплохо проводил первые таймы, а затем у команды будто заканчивались силы.

Украинская Премьер-лига. 2 тур.

«Александрия» – «Металлист 1925» – 1:0

Шулянский (37).

Кулаков (36), Сигеев (90+3) – Безуглый (41), Ткачук Е. (65), Голодюк (тренер, 69).

«Александрия»: Шевченко, Бабогло, Логинов, Плакса (Калюжный, 63), Беляев (Скорко, 88), Копина, Смирный (Савченко, 73), Сигеев, Калитвинцев, Кулаков (Андрейчук, 73), Шулянский (Авагимян, 63).

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Ткачук Е., Безуглый, Капинус, Габелок, Русин, Ткачук А. (Чирук, 86), Бычек (Вачиберадзе, 66), Юсов (Ари, 60), Сидоров.

Арбитр: Владимир Новохатний (Черкасская область).

Стадион: «Ника» (Александрия, Кировоградская область).

Наши оценки:

«Александрия» (замены): Калюжный - 5.5, Авагимян - 6.0, Андрейчук - 5.5, Савченко - 5.5, Скорко - б/о.

«Металлист 1925» (замены): Ари - 5.0, Вачиберадзе - 5.0, Чирук - б/о.

АЛЕКСАНДРИЯ - МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА