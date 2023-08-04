Во втором туре нового чемпионата страны в Александрии на стадионе «Ника» местный клуб будет принимать «Металлист 1925». Несмотря на то, что в предыдущем чемпионате «Александрия» боролась за место в еврокубках, а харьковчане с трудом удержались в Премьер-Лиге, оба матча команд друг с другом завершились ничейными результатами.

Александрия

Подопечные Руслана Ротаня успешно стартовали в сезоне 2023-2024 годов. В первом туре у себя дома они встречались с криворожским «Кривбассом» и выиграли со счетом 1:0. Победный гол в самом начале игры забил Артем Шулянский. Впрочем, надо отметить, что с 31-й минуты гости играли в меньшинстве.

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Пока сложно говорить о потенциале «Александрии» в новом чемпионате, ведь в летнее межсезонье клуб покинула достаточно большая группа футболистов, многие из которых часто выходили в стартовом составе. На смену им пришли в основном молодые игроки, которым надо еще найти общий язык на поле с новыми партнерами.

Сколько для этого потребуется время, пока сказать трудно. Поэтому так важно для александрийцев уже на старте набрать как можно больше очков. Тем более, что второй раз подряд они будут принимать команду соперников на своем родном стадионе. Кстати, как и в первом туре, матч начнется достаточно поздно по нынешним временам в 19 часов.

Металлист 1925

Для харьковчан календарь начала нового сезона оказался трудным. В первом туре они играли с чемпионом страны «Шахтером», уступив ему с минимальным счетом 1:2, во втором подопечным Эдмара встречаются в гостях с «Александрией, а в третьем туре им предстоит сыграть в Киеве против «Динамо».

Понятно, что при таком графике рассчитывать на большое количество очков не приходится. Поэтому даже ничья в одном из этих -поединков для «Металлиста 1925» наверняка будет считаться неплохим результатом. Тем более, что и с «Александрией», и с динамовцами они в прошлом сезоне уже играли вничью.

В отличие от предстоящих соперников у харьковчан не так много изменений в составе. Более того, даже можно говорить об усилении, особенно в линии атаки. Чего только стоит транфер Алексея Сидорова, да и Дмитрий Юсов уже успел отметиться дебютным голом в составе «Металлиста 1925». Неплохое впечатление оставил о себе в игре с «Шахтером» и бразильский полузащитник Ари Моура.

Статистика матчей

В чемпионатах Украины соперники уже успели провести друг с другом 4 матча. И если в первых двух преимущество футболистов «Александрии» было бесспорным и они дважды победили, то два последних поединка завершились вничью. Причем в на стадионе «Ника» в феврале этого года ближе к успеху были гости, которые вели в счете 3:1 (у харьковчан отличились А.Ткачук, Бычек и Шершень, а у хозяев поля Третьяков). Но в конце второго тайма тот же Третьяков и Кобзарь восстановили равновесие. Во втором круге матч проходил в Ковалевке на стадионе «Колос» и снова завершился вничью, но теперь уже 0:0.

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Шевченко, Копина, Логинов, Бабогло, Плакса, Смирный, Сигеев, Калитвинцев, Шулянский, Беляев, Кулаков,

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Е.Ткачук, Курило, Безуглий, Габелок, Вачиберадзе, Русин, Бычек, Юсов, Сидоров

Прогноз на противостояние:

Учитывая, что в прошлом сезоне подопечные Руслана Ротаня и Эдмара считались самыми миролюбивыми командами, предположим, что и на этот раз соперники сыграют вничью 1:1.

5 августа, суббота