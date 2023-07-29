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Чемпионат Украины
Металлист 1925
29.07.2023 17:00 – FT 1 : 2
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
29 июля 2023, 19:01 | Обновлено 29 июля 2023, 19:33
2721
35

Чемпионский старт. Шахтер открыл сезон победой над Металлистом 1925

Команда Патрика ван Леувена имела огромное преимущество по статистике над соперниками

29 июля 2023, 19:01 | Обновлено 29 июля 2023, 19:33
2721
35
Чемпионский старт. Шахтер открыл сезон победой над Металлистом 1925
ФК Шахтер Донецк

​Если начало нового сезона украинской Премьер-лиги выпадает на будний день, то определенное количество болельщиков по вполне понятным причинам может упустить из поля собственного события события стартовых матчей. Однако во время календарных выходных для этого оснований было все-таки поменьше, а участие в обоих матчах субботы ведущих команд нашей страны лишь подпитывало зрительский интерес.

И если луганская «Заря» вошла в новый футбольный год с поражения от львовского «Руха» (1:2), то донецкому «Шахтеру» после этого нужно было начинать гостевой матч против харьковского «Металлиста 1925». Снова игра в Киеве, снова встречаются «желто-синие» и «оранжево-черные» в рамках первого тура, однако на этот раз даже самое место добавляло игре дополнительного антуража. Арена «Левый Берег» дебютировала в рамках «элитного» первенства, и теперь мы часто будем ее видеть благодаря хозяйствованию здесь коллектива Эдмара.

С самого начала противостояния «Шахтер» пытался дать нам понять, что не намерен оставлять соперникам никаких шансов зацепиться за контроль мяча. Именно такую игру и пытается поставить «Металлисту 1925» нынешний тренерский штаб, так что автоматически у хозяев возникали проблемы. А дальше уже было дело мастерства игроков «горняков», особенно Александра Зубкова, который, как казалось, уже в первом туре хочет поставить абсолютный рекорд УПЛ по количеству попыток нанести удар по чужим воротам.

Нападающий «Шахтера» пробивал при любом случае, поэтому Мозиль постоянно находился в движении, хотя нельзя утверждать наверняка, что для голкипера это явление представляет какую-то проблему. В любом случае, со своей задачей вратарь харьковчан в этой игре справился более чем на 100%, тогда как партнеры по защите его откровенно подкачали. На 31-й минуте дебютант основного состава «Шахтера» Кащук выполнил подачу углового с левого фланга на дальнюю стойку, где из игроков почему-то находился только Николай Матвиенко.

Коллектив Патрика ван Леувена таким образом сумел превратить впечатляющие количественные показатели преимущества по статистике в реальную для себя пользу, после чего нужно было что-то делать с попытками ответных соперников. А они были еще до забитого гола, в частности Резнику пришлось вытаскивать из-под перекладины удар головой от Курило, тогда как Юсов под занавес первого тайма только чудом простил «горняков» за ошибку Матвиенко на мяче перед собственным штрафным.

Сигналы для тренерского штаба гостей были не самые приятные, поэтому «Шахтер» попытался закрепить собственное преимущество по счету уже после возобновления игры. И сделал на удивление успешно – на 47 минуте Криськив перед вратарским разобрался со скидкой пяткой на Траоре, а тот сумел силой удара преодолеть блок защитника.

Своевременность этого гола для команды ван Леувена было трудно переоценить, поскольку менее чем через 10 минут «Шахтер» пропустил. Это была едва ли не первая удачная подача с левого фланга от Бычека за всю игру, которую на дальнем углу вратарского сбросил на пустые ворота для Юсова Русина. Попытки защиты дончан апеллировать к арбитру по поводу возможного офсайда выглядели этакой попыткой оправдания собственной растерянности.

Но ведь преимущество по игре так никуда и не делось! Множество моментов создали гости в дальнейшем по ходу протистояния, а один только Зубков своими ударами настолько измучил вратаря Мозиля, что тот уже на каждый следующий отвечал искренней улыбкой. В этой довольно дружеской атмосфере команды провели все время до финального свистка, отличившегося дебютными появлениями Невертона, Кастилло и Маркиньоса, а также травмой Бондаря, которая выглядела очень тревожно.

В следующие выходные харьковский «Металлист 1925» сыграет в гостях у «Александрии», а донецкий «Шахтер» посреди недели будет гостить у ровенского «Вереса».

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Металлист 1925» – «Шахтер» - 1:2

Юсов, 56 – Матвиенко, 31, Траоре, 47

А. Ткачук, 71, Безуглый, 90, Русин, 90+3 – Бондаренко, 27, Траоре, 63

«Металлист 1925»: Мозиль – Безуглый, Курило, Ткачук, Жичиков – Бычек (Ари, 62), Вачиберадзе, Кравченко (А. Ткачук, 24) – Юсов, Сидоров (Абдуллаев, 59), Русин.

«Шахтер»: Ризнык – Топалов (Педриньо, 79), Матвиенко, Бондарь, Гочолеишвили – Кащук (Невертон, 73), Зубков, Бондаренко, Криськив – Траоре (Келси, 72), Сикан (Кастилло, , 87).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Левый берег» (Киев).

Удары (в створ): 8 (4) – 23 (10)
Угловые: 3 – 17
Оффсайды: 0 – 0.

МЕТАЛЛИСТ 1925 - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Шахтер отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 35
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APL
Ну і заголовок  -D
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
avk2307
И правда "чемпионский старт" . я думаю после такой игры Барселону Реал даже и не надо смотреть... Мы же сегодня увидели это...
Ну а если серьёзно, то старт такой же как и в прошлом году , даже с той же командой.
Первые туры все будут такие , победа в один мяч или ничья.(думаю с Вересом будет)
Дальше интереснее будет, наберут ли к сентябрю
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+2
Remark
Судя по заголовку названия статьи "Чемпионский старт" автор этой публикации уже уверен в завоевании золотых медалей Шахтером в этом году. А зря...
Хотя, возможно, автор имел ввиду счет 2-1 чемпионским. ХЗ... Тогда что говорить о счете 7-1, к примеру, - это инопланетный старт? )))
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+2
8number
Такий старт, що ледь пук не вийшов 😀
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Владислав Антонов
Нормально. Команда ще сирувата, але на старті сезону усі такі. Новачки адаптуються, повернуться в основу Судаков, Степаненко і Конопля, і будуть більш яскраві перемоги.
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+2
Gargantua
распиареный Сидоров кроме того, что привез первый гол в свои ворота, ничем не запомнился
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+2
Алексей
Что будет делать Заря в лиге Европе не знаю , как и Шахтёр в ЛЧ 
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
bolelschik
Посмотрел последние 15 минут и пожалел - играли две дворовые команды
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+1
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Maks KROT
Для первого официального матча  Шахтёра в этом сезоне да ещё с новым тренером не плохо главное выиграли ,очень понравился Зубков вообще молодец разрывал свой фланг ,Сикан  вообще на поле на было видно ,скорей бы степа и судак вернулись  ещё было бы лучше,бондарь тоже  сегодня хорошо играл ,дай бог травма не серьезная у него !болельщиков Шахтера с победой ,хороший старт в чемпионате!!!
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0
APL
А по грі, так Шахтар на голову вище, сам здивувався, але суддівство сьогодні на високому рівні, як би завжди так судили. Різника хочу виділити, те як він швидко вводить м'яч і розвиває цим швидкі атаки на відміну від тормоза Трубіна 
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0
Показать Скрыть 7 ответов
Злий Глобинець
Усіх фанів українського чемпіона - з перемогою! 
Задоволений від того, що правильно спрогнозував рахунок . Але є побоювання щодо травми Бондаря, наскільки вона серйозна
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-3
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AK.228
З перемогою, Шахтар!!
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-3
Злий Глобинець
Коментатор на Мегого теж сподобався. Об'єктивно віддає належне нашому чемпіону і якості його гри.
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-5
Guru
Чемпион на изи  
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-5
Alexander Киев
З перемогою діючих чемпіонів України 💪🥇👍 
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-6
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Guru
а когда  деревянные медали играют ?
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-7
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New Zealander
Судячи з побаченого, то думаю вже можна вішати золоті медалі на шиї гравців Шахтаря. Тому не затягуйте УПЛ з цим. 
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-9
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