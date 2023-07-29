Чемпионский старт. Шахтер открыл сезон победой над Металлистом 1925

​Если начало нового сезона украинской Премьер-лиги выпадает на будний день, то определенное количество болельщиков по вполне понятным причинам может упустить из поля собственного события события стартовых матчей. Однако во время календарных выходных для этого оснований было все-таки поменьше, а участие в обоих матчах субботы ведущих команд нашей страны лишь подпитывало зрительский интерес.

И если луганская «Заря» вошла в новый футбольный год с поражения от львовского «Руха» (1:2), то донецкому «Шахтеру» после этого нужно было начинать гостевой матч против харьковского «Металлиста 1925». Снова игра в Киеве, снова встречаются «желто-синие» и «оранжево-черные» в рамках первого тура, однако на этот раз даже самое место добавляло игре дополнительного антуража. Арена «Левый Берег» дебютировала в рамках «элитного» первенства, и теперь мы часто будем ее видеть благодаря хозяйствованию здесь коллектива Эдмара.

С самого начала противостояния «Шахтер» пытался дать нам понять, что не намерен оставлять соперникам никаких шансов зацепиться за контроль мяча. Именно такую игру и пытается поставить «Металлисту 1925» нынешний тренерский штаб, так что автоматически у хозяев возникали проблемы. А дальше уже было дело мастерства игроков «горняков», особенно Александра Зубкова, который, как казалось, уже в первом туре хочет поставить абсолютный рекорд УПЛ по количеству попыток нанести удар по чужим воротам.

Нападающий «Шахтера» пробивал при любом случае, поэтому Мозиль постоянно находился в движении, хотя нельзя утверждать наверняка, что для голкипера это явление представляет какую-то проблему. В любом случае, со своей задачей вратарь харьковчан в этой игре справился более чем на 100%, тогда как партнеры по защите его откровенно подкачали. На 31-й минуте дебютант основного состава «Шахтера» Кащук выполнил подачу углового с левого фланга на дальнюю стойку, где из игроков почему-то находился только Николай Матвиенко.

Коллектив Патрика ван Леувена таким образом сумел превратить впечатляющие количественные показатели преимущества по статистике в реальную для себя пользу, после чего нужно было что-то делать с попытками ответных соперников. А они были еще до забитого гола, в частности Резнику пришлось вытаскивать из-под перекладины удар головой от Курило, тогда как Юсов под занавес первого тайма только чудом простил «горняков» за ошибку Матвиенко на мяче перед собственным штрафным.

Сигналы для тренерского штаба гостей были не самые приятные, поэтому «Шахтер» попытался закрепить собственное преимущество по счету уже после возобновления игры. И сделал на удивление успешно – на 47 минуте Криськив перед вратарским разобрался со скидкой пяткой на Траоре, а тот сумел силой удара преодолеть блок защитника.

Своевременность этого гола для команды ван Леувена было трудно переоценить, поскольку менее чем через 10 минут «Шахтер» пропустил. Это была едва ли не первая удачная подача с левого фланга от Бычека за всю игру, которую на дальнем углу вратарского сбросил на пустые ворота для Юсова Русина. Попытки защиты дончан апеллировать к арбитру по поводу возможного офсайда выглядели этакой попыткой оправдания собственной растерянности.

Но ведь преимущество по игре так никуда и не делось! Множество моментов создали гости в дальнейшем по ходу протистояния, а один только Зубков своими ударами настолько измучил вратаря Мозиля, что тот уже на каждый следующий отвечал искренней улыбкой. В этой довольно дружеской атмосфере команды провели все время до финального свистка, отличившегося дебютными появлениями Невертона, Кастилло и Маркиньоса, а также травмой Бондаря, которая выглядела очень тревожно.

В следующие выходные харьковский «Металлист 1925» сыграет в гостях у «Александрии», а донецкий «Шахтер» посреди недели будет гостить у ровенского «Вереса».

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Металлист 1925» – «Шахтер» - 1:2

Юсов, 56 – Матвиенко, 31, Траоре, 47

А. Ткачук, 71, Безуглый, 90, Русин, 90+3 – Бондаренко, 27, Траоре, 63

«Металлист 1925»: Мозиль – Безуглый, Курило, Ткачук, Жичиков – Бычек (Ари, 62), Вачиберадзе, Кравченко (А. Ткачук, 24) – Юсов, Сидоров (Абдуллаев, 59), Русин.

«Шахтер»: Ризнык – Топалов (Педриньо, 79), Матвиенко, Бондарь, Гочолеишвили – Кащук (Невертон, 73), Зубков, Бондаренко, Криськив – Траоре (Келси, 72), Сикан (Кастилло, , 87).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Левый берег» (Киев).

Удары (в створ): 8 (4) – 23 (10)

Угловые: 3 – 17

Оффсайды: 0 – 0.

МЕТАЛЛИСТ 1925 - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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