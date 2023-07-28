В субботу, 29-го июля, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый берег», начало в 17:00.

Уже в статусе действующего чемпиона Украины донецкий «Шахтер» будет начинать для себя новый розыгрыш чемпионата с матча против ровно того же самого соперника, с которого начинали «горняки» прошлую кампанию. Но в этот раз роль неудачников в безголевом первом матче сезона взяли на себя «Колос» и «Оболонь», поэтому новая команда Патрика ван Леувена будет пробовать собственные силы в обновленном составе и на новехонькой арене в пределах столицы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.