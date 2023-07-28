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Чемпионат Украины
Металлист 1925
29.07.2023 17:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 23:32 | Обновлено 28 июля 2023, 23:33
89
0

Металлист 1925 – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги

28 июля 2023, 23:32 | Обновлено 28 июля 2023, 23:33
89
0
Металлист 1925 – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В субботу, 29-го июля, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый берег», начало в 17:00.

Уже в статусе действующего чемпиона Украины донецкий «Шахтер» будет начинать для себя новый розыгрыш чемпионата с матча против ровно того же самого соперника, с которого начинали «горняки» прошлую кампанию. Но в этот раз роль неудачников в безголевом первом матче сезона взяли на себя «Колос» и «Оболонь», поэтому новая команда Патрика ван Леувена будет пробовать собственные силы в обновленном составе и на новехонькой арене в пределах столицы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Металлист 1925 – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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