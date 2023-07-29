29.07.2023 17:00 – FT 1 : 2
Украина. Премьер лига29 июля 2023, 19:47 |
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Металлист 1925 – Шахтер – 1:2. Победный старт чемпиона. Видео голов и обзор
Ван Леувен начал с победы
29 июля 2023, 19:47 |
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«Шахтер» в первом матче нового сезона УПЛ сумел на выезде обыграть «Металлист 1925» 2:1 благодаря голам Матвиенко и Траоре. Патрик ван Леувен выиграл свой первый официальный матч в новой команде.
События матча
56’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Юсов (Металлист 1925).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Матвиенко (Шахтер Донецк).
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