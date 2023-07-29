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Чемпионат Украины
Металлист 1925
29.07.2023 17:00 – FT 1 : 2
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
29 июля 2023, 19:47 |
370
0

Металлист 1925 – Шахтер – 1:2. Победный старт чемпиона. Видео голов и обзор

Ван Леувен начал с победы

29 июля 2023, 19:47 |
370
0
Металлист 1925 – Шахтер – 1:2. Победный старт чемпиона. Видео голов и обзор
ФК Шахтер

«Шахтер» в первом матче нового сезона УПЛ сумел на выезде обыграть «Металлист 1925» 2:1 благодаря голам Матвиенко и Траоре. Патрик ван Леувен выиграл свой первый официальный матч в новой команде.

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Юсов (Металлист 1925).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Матвиенко (Шахтер Донецк).
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Источник Sport.ua
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