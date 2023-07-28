Редко такое встречается, когда одни и те же команды играют в первом туре нового чемпионата страны два года подряд. Но именно это случилось с харьковским «Металлистом 1925» и донецким «Шахтером». Вот только в 2022 году, когда номинальными хозяевами поля являлись горняки, поединок проходил в Киеве на НСК «Олимпийский», а в ближайшую субботу соперники сыграют на стадионе «Левый берег» Бориспольского района Киевской области.

Металлист 1925

Харьковчане третий раз стартуют в Украинской Премьер-Лиге. В дебютном сезоне 2021-2022 годов, который не был доигран до конца из-за российской агрессии, «Металлист 1925» занял 10 место, а в начале лета нынешнего года финишировал на 12 месте, с большим трудом избежав переходных матчей с представителями первой лиги.

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Подготовку к новому чемпионату Украины подопечные Эдмара начали 26 июня на базе в поселке Счастливое Киевской области и провели пять контрольных матчей. Клуб второй лиги «Чайка» они обыграли со счетом 2:0 (голы забили Бычек и Дмитренко), также победили аматоров из Львовской области команду «Мостиска» 4:0 (два раза отличился Абдуллаев, по одному голу забили Кравченко и Островский) и нанесли поражение перволиговому «Агробизнесу» 1:0 (автором гола стал Дмитренко). А вот двух клубам УПЛ харьковчане проиграли – «Вересу» 0:1 и «Руху» 0:2.

Что касается изменений в составе, то команду покинули защитник Михаил Шершень и нападающий Виталий Пономарь. А на их место пришли – игрок обороны Вадим Червак, последний клубом которого было «Полесье», бразильский вингер Ари Моура и два форварда: Дмитрий Юсов из «Черноморца» и Алексей Сидоров, выступавший ранее за запорожский «Металлург».

Шахтер

Действующие чемпионы страны футболисты донецкого «Шахтера» новый сезон начинают под руководством нового наставника. Вместо Игоря Йовичевича, который привел команду к золотым медалям, пост главного тренера занял Патрик ван Леувен. Он, кстати, в сезоне 2022-2023 годов тоже попал в тройку призеров Украинской Премьер-Лиги, но вместе с «Зарей». Теперь же руководство «Шахтера» ждет от нидерландского специалиста не только повторения достижения, а и более качественной игры, которая также поможет более успешно выступить и в Лиге чемпионов.

Но пока что об этом говорить рано, так как контрольные матчи «Шахтера» в нынешнем межсезонье, мягко говоря, не впечатлили. Чего только стоят поражения от греческого клуба «АЕК» 0:5 и нидерландского «Аякса» 0:3. Правда, были еще два матча с командами из Нидерландов, в которых горняки выглядели значительно лучше. С «АЗ Алкмаар» они сыграли вничью 3:3 (голы забили Зубков, Бондарь и Келси), а у «Утрехта» выиграли 4:2 (здесь ворота соперников поразили Траоре, Вьюнник, Судаков и Ракицкий). Интересно, что в победном матче наставник горняков задействовал всех 27 футболистов, имевшихся в его распоряжении.

И немного об изменениях среди игроков «Шахтера» по сравнению с прошлым сезоном. Завершил карьеру футболиста опытный вратарь Андрей Пятов, который перешел на тренерскую работу. Не будет также в составе Богдана Михайличенко, Тейлора и Джурасека. Из новичков отметим бразильского защитника Педриньо и его соотечественника крайнего полузащитника Невертона.

И еще. В стартовом матче нового чемпионата не смогут принять участие из-за дисквалификации Анатолий Трубин, Ярослав Ракицкий, Виктор Корниенко и Егор Назарина. Все они приняли участие в массовой драке в поединке 29-го тура прошлого сезона с «Днепром-1» и получили различные сроки наказания.

Статистика матчей

«Металлист 1925» и «Шахтер» сыграли друг с другом в украинской Премьер-Лиге 3 матча. Две победы у горняков 2:0 и 7:0 (во втором круге прошлого сезона). А вот стартовый матч предыдущего чемпионата страны завершился вничью 0:0. Как видно, харьковчане еще не забили в ворота соперников ни одного мяча.

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Е.Ткачук, Курило, Безуглий, Мартынюк, Русин, Вачиберадзе, Габелок, Бычек, Сидоров

«Шахтер»: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Топалов, Степаненко, Бондаренко, Крыськив, Судаков, Зубков, Траоре

Прогноз на противостояние:

Учитывая нестабильность обеих команд в контрольных матчах, вряд ли стоит ожидать большого количества голов в предстоящем поединке. Скорее всего, «Шахтер» победит с минимальным перевесом 1:0.

29 июля, суббота