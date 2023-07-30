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  4. Патрик ван ЛЕУВЕН: «Мы начали свой путь всего несколько недель назад»
Украина. Премьер лига
30 июля 2023, 03:15 | Обновлено 30 июля 2023, 03:16
44
0

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Мы начали свой путь всего несколько недель назад»

Главный тренер «Шахтера» подытожил свой первый официальный матч во главе «горняков»

30 июля 2023, 03:15 | Обновлено 30 июля 2023, 03:16
44
0
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Мы начали свой путь всего несколько недель назад»
ФК Шахтер

Главный тренер донецкого «Шахтера» Патрик ван Леувен прокомментировал победу в стартовом туре УПЛ над харьковским «Металлистом 1925» (1:2).

- Мы очень счастливы. У нас сегодня было достаточно моментов. Мы не смогли их все реализовать. Однако как для первого матча, то я очень доволен.

- Вам не хватало футболистов, которые не смогли сыграть?

- У нас очень много игроков. У нас есть возможность кого-нибудь заменить, если нужно. Скоро многие футболисты вернутся в общую группу. У меня есть выбор.

Что касается травмы Валерия Бондаря, то у меня нет информации. Я еще не виделся с ним. Наши врачи с ним.

- Игроки уже понимают вашу философию?

- Мы начали свой путь всего несколько недель назад. Поэтому сейчас я доволен. Сегодня было очень жарко. Поэтому, возможно, вы не увидели определенную интенсивность. Но все еще впереди.

Невертон, Педринью Азеведо и Кастильо наконец-то дебютировали и поняли, что такое УПЛ. Это очень круто. Мы будем тренироваться с ними, чтобы становиться ближе друг к другу морально и физически. А также, чтобы становиться сильнее, – сказал ван Леувен.

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Источник UA-Football
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