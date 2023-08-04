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Чемпионат Украины
Александрия
05.08.2023 19:00 - : -
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
04 августа 2023, 18:50 |
454
0

Александрия – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка второго тура Украинской Премьер-лиги

04 августа 2023, 18:50 |
454
0
Александрия – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
УПЛ

ФК «Александрия» и харьковский «Металлист 1925» в субботу, 5 августа, встретятся во втором туре чемпионата Украины по футболу. Команды сыграют на стадионе «Ника» в Александрии (Кировоградская область). Начало матча запланировано на 19:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

ФК «Александрия» практически весь минувший сезон провела в пятерке лучших команд. С 10-го по 29-й тур команда занимала 5-е место, при чем имея довольно существенный отрыв от преследователей. Однако безвыигрышная серия на финише чемпионата привела к тому, что по итогам заключительного тура подопечные Руслана Ротаня пропустили вперед «Ворсклу» и лишились места в Лиге конференций УЕФА. Новый сезон клуб из Кировоградской области начал с победы над «Кривбассом».

«Металлист 1925» прошлый сезон провел преимущественно в середине турнирной таблицы. Правда, в конце сезона команда едва не оказалась в зоне переходных матчей, но избежала этой участи благодаря ничьей с киевским «Динамо» в заключительном туре. На старте сезона 2023/2024 харьковский проиграл донецкому «Шахтеру».

«Александрия» и «Металлист 1925» играли друг с другом 4 раза. Харьковчане не одержали ни одной победы. На счету «Александрии» - 2 выигранных поединка. Еще 2 встречи завершились вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Металлист 1925», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Александрия - Металлист 1925 текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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