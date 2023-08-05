Александрия – Металлист 1925 – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 2-го тура УПЛ
В субботу, 5 августа, состоялся матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» обыграла «Металлист 1925».
Украинская Премьер-лига. 2 тур.
«Александрия» – «Металлист 1925» – 1:0
Шулянский (37)
«Александрия»: Шевченко, Бабогло, Логинов, Плакса (Калюжный, 63), Беляев (Скорко, 88), Копина, Смирный (Савченко, 73), Сигеев, Калитвинцев, Кулаков (Андрейчук, 73), Шулянский (Авагимян, 63).
«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Ткачук Е., Безуглый, Капинус, Габелок, Русин, Ткачук А. (Чирук, 86), Бычек (Вачиберадзе, 66), Юсов (Ари, 60), Сидоров.
Обзор матча
События матча
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