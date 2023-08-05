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Чемпионат Украины
Александрия
05.08.2023 20:15 – FT 1 : 0
Металлист 1925
Начало матча было отложен до 20:15 из-за воздушной тревоги
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Украина. Премьер лига
05 августа 2023, 22:48 |
243
0

Александрия – Металлист 1925 – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 2-го тура УПЛ

05 августа 2023, 22:48 |
243
0
Александрия – Металлист 1925 – 1:0. Видео гола и обзор матча
ФК Александрия

В субботу, 5 августа, состоялся матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» обыграла «Металлист 1925».

Украинская Премьер-лига. 2 тур.

«Александрия» – «Металлист 1925» – 1:0

Шулянский (37)

«Александрия»: Шевченко, Бабогло, Логинов, Плакса (Калюжный, 63), Беляев (Скорко, 88), Копина, Смирный (Савченко, 73), Сигеев, Калитвинцев, Кулаков (Андрейчук, 73), Шулянский (Авагимян, 63).

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Ткачук Е., Безуглый, Капинус, Габелок, Русин, Ткачук А. (Чирук, 86), Бычек (Вачиберадзе, 66), Юсов (Ари, 60), Сидоров.

Обзор матча

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Шулянский (Александрия).
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Источник Sport.ua
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