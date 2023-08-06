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  4. Руслан РОТАНЬ: «Нам не хватило второго забитого гола»
Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 02:43 |
205
0

Руслан РОТАНЬ: «Нам не хватило второго забитого гола»

Наставник «Александрии» – о победе над «Металлистом 1925»

06 августа 2023, 02:43 |
205
0
Руслан РОТАНЬ: «Нам не хватило второго забитого гола»
Суспільне. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал победу своего клуба в матче с «Металлистом 1925» (1:0).

«Металлист 1925 начал игру лучше, более агрессивно. Мы начали как-то очень сонно. Может быть, на это повлияла воздушная тревога. К сожалению, у нас такая ситуация в стране, что воздушные тревоги могут быть в любое время. Поэтому это где-то сбило настрой ребят. Матч начался с ошибок, но мы исправили ситуацию, забили гол и контролировали игру. Единственное, чего не хватило, это второй гол. Если бы его забили, было бы играть спокойнее.

От Шулянского мы ожидаем большего, и он это знает. Я сегодня не очень доволен его игрой. Он забивает, но нужно работать на команду, нужно стремиться к большему. У него потенциал значительно больше, чем тот, который он демонстрирует сейчас. Мы хотим его потенциал раскрыть, чтобы он забивал не по одному голу, а по два-три».

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Источник MEGOGO
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