Сгорели в эмоциях. Кривбасс минимально уступил Александрии

Новый сезон украинской Премьер-лиги набирает все большие обороты, и мы уже можем констатировать, что первый футбольный уик-энд этого футбольного года остался позади. Конечно, без противостояния между полтавской «Ворсклой» и днепровским «Днепром-1» программу тура закрыть нельзя, однако формально его последней игрой должна стать именно встреча на КСК «Ника» в живописной Александрии.

Одноименный местный клуб встречался с криворожским «Кривбассом», и это был очень интересный матч. Дело в том, что обе команды задекларировали в прошлом сезоне борьбу за еврокубки, однако в итоге были от этого очень далеки. А уже во время летнего трансферного окна их составы существенно потеряли в плане наличия исполнителей высокого уровня, что касалось прежде всего именно команды Руслана Ротаня. Хотя и Юрий Вернидуб вряд ли обрадовался уходу того же Рифета Капича.

Болельщики, привыкшие вовремя включать трансляции матча, на этот раз были огорчены – незадолго до начала отчетной встречи раздался сигнал воздушной тревоги, поэтому стартовый свисток задержался на полчаса. Критично ли это? Для концентрации футболистов, наверное, да – уже на четвертой минуте Бескоровайный на правом фланге штрафной просто оставил перед собой мяч для перехвата Шулянским, а тот затем пробил в дальний угол. Точно не на такое начало заряжал свою команду Вернидуб.

А если не получилось в футбольном плане, то криворожцы всегда готовы добавить остроты игре своими эмоциями. И пока их главный тренер что-то постоянно пытался доказать Руслану Ротаню, на поле также вспыхивали столкновения между игроками. Катализатором этого также можно считать момент на 31 минуте, когда арбитр Ярослав Козик из Мукачево не дал пенальти за падение Хомченовского у левого угла чужого штрафного в борьбе против Бабогло, а уже через мгновение удалил Семотюка за агрессивный прыжок в ноги Калитвинцеву.

И если насчет красной вопросов ни у кого не было, то за самое наличие возможности ее продемонстрировать спорили очень долго. Пока Вернидуб не накричался вдоволь и в конце концов перестал донимать коллегу по тренерской скамье. «Кривбасс» при этом мало чем отмечался в плане атаки при равных составах, поэтому улучшения положения после удаления не стоило ожидать.

Так в итоге команды и доиграли до завершения первый тайм, а на вторую половину игры Ротань выбрал такую тактику, которая связывала бы соперников по рукам и ногам. «Александрия» очень много держала у себя мяч, но ни одного продвижения при этом не имела. «Кривбассу» оставалось только наматывать лишние километры в попытках прессинга, но именно здесь и были заметны последствия удаления.

Команды только под занавес игры обменялись острыми моментами, но на счет они не оказали влияния, поскольку вратари с обеих сторон справились с собственной задачей. Кстати, не настолько уверенно, как того хотелось. Так, может, надо было больше играть в футбол, чем устраивать эмоциональный вихрь?

В следующие выходные «Александрия» сыграет дома против харьковского «Металлиста 1925», а криворожский «Кривбасс» встретится с луганской «Зарей» на выезде.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Александрия» – «Кривбасс» - 1:0

Шулянский, 4

Бабогло, 18, Логинов, 54 – Хомченовский, 34, Кожушко, 65

Семотюк, 34 (грубый фол)

«Александрия»: Шевченко – Копина, Логинов, Бабогло, Плакса (Калюжный, 68) – Смирный (Савченко, 57), Сигеев, Шулянский (Скорко, 81) – Беляев (Авагимян, 58), Кулаков (Андрейчук, 67), Калитвинцев.

«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Бескоровайный, Стецьков, Понедельник – Татарков (Бизимана, 46), Лунев (Устименко, 79), Семотюк – Кожушко (Близниченко, 78), Дебелко (Илич, 46), Хомченовский (Задерака, 85).

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ): 12 (6) – 9 (3)

Угловые: 4 – 4

Оффсайды: 2 – 2.

АЛЕКСАНДРИЯ - КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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