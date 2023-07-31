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Чемпионат Украины
Александрия
30.07.2023 19:30 – FT 1 : 0
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
31 июля 2023, 00:23 | Обновлено 31 июля 2023, 00:52
56
0

Александрия – Кривбасс – 1:0. Мяч Шулянского. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги

31 июля 2023, 00:23 | Обновлено 31 июля 2023, 00:52
56
0
Александрия – Кривбасс – 1:0. Мяч Шулянского. Видео гола и обзор матча
УПЛ

На старте УПЛ Кривбасс на выезде минимально уступил Александрию.

Коллектив Руслана Ротаня начал сезон по очень сложной победе (1:0).

Украинская Премьер-лига. 1-й тур, 30 июля

Александрия – Кривбасс – 1:0

Гол: Шулянский, 4

Видеообзор матча

События матча

32’
Vladyslav Semotyuk (Кривбасс) получает красную карточку.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Шулянский (Александрия).
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Источник Sport.ua
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