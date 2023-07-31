30.07.2023 19:30 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига31 июля 2023, 00:23 | Обновлено 31 июля 2023, 00:52
56
0
Александрия – Кривбасс – 1:0. Мяч Шулянского. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги
31 июля 2023, 00:23 | Обновлено 31 июля 2023, 00:52
56
0
На старте УПЛ Кривбасс на выезде минимально уступил Александрию.
Коллектив Руслана Ротаня начал сезон по очень сложной победе (1:0).
Читайте также:Сгорели в эмоциях. Кривбасс минимально уступил Александрии
Украинская Премьер-лига. 1-й тур, 30 июля
Александрия – Кривбасс – 1:0
Гол: Шулянский, 4
Видеообзор матча
События матча
32’
Vladyslav Semotyuk (Кривбасс) получает красную карточку.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Шулянский (Александрия).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 июля 2023, 22:10 14
С 28 по 30 июля прошел первый тур Украинской Премьер-лиги
Футбол | 30 июля 2023, 20:05 3
Бразильский форвард потроллил украинца по поводу его травматичности
Бокс | 30.07.2023, 07:35
Футбол | 30.07.2023, 22:35
Футбол | 30.07.2023, 02:52
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.07.2023, 12:30 13
29.07.2023, 19:01 75
29.07.2023, 05:59 3
29.07.2023, 20:10 7
29.07.2023, 23:30 2
29.07.2023, 10:00 3
30.07.2023, 21:40
29.07.2023, 12:28 22