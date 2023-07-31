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Александрия
30.07.2023 19:30 – FT 1 : 0
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
31 июля 2023, 01:07 |
153
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Ребята даже вдесятером выглядели лучше, чем соперник»

Тренер «Кривбасса» – об игре с «Александрией»

31 июля 2023, 01:07 |
153
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Ребята даже вдесятером выглядели лучше, чем соперник»
ФК Кривбасс

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб после матча 1 тура УПЛ против «Александрии» (0:1) пообщался с журналистами.

«Впечатление от игры? Никакое. Потому что мы смотрелись очень достойно. Совершили ошибку, пропустили гол. Но то, что произошло потом на поле – я шокирован. Люди в желтой форме издеваются над нами уже который год, а потом говорят: я не увидел, я не хотел. Вот и вся игра. Рад за ребят, что они вдесятером выглядели лучше и создали больше моментов. Кроме того, что мы сами себе привезли, больше ничего в атаке в «Александрии» я не помню.

Удаление Семотюка? Не могу это комментировать. Вы позовите главного рефери Козыка, пусть он прокомментирует. Кураторы, которые выше над ним стоят, пусть тоже прокомментируют. Надоело, честно говоря, об этом говорить уже второй год подряд. Одно и то же, ничего не меняется.

Что касается игры, то понравились 10-15 минут второго тайма, когда закрыли «Александрию» на ее половине поля, и это в меньшинстве. Где-то потом «Александрия» больше владела мячом, катала его на своей половине поля. Но мы все равно шли выше. Кричал ребятам, чтобы они играли один в один. И они отбирали мяч, строили свои атаки. И ведь были неплохие моменты…

Сегодня мы проиграли. Поздравляю «Александрию» с победой. Очень неприятное поражение, но будем работать. Будем прибавлять в дальнейшем все больше и больше. Полагаю, мы усилились очень неплохими игроками, которые в дальнейшем нам помогут», – сказал Вернидуб.

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Источник ФК Кривбасс
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