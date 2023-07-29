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Александрия
30.07.2023 19:00 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
29 июля 2023, 22:08 |
87
0

Александрия – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги

29 июля 2023, 22:08 |
87
0
Александрия – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
ФК Кривбасс

В воскресенье, 30-го июля, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 19:00.

По ходу прошлого сезона «полиграфы» получили нового главного тренера в лице Руслана Ротаня, и уже тогда, наверняка, он знал, что в летнее межсезонье команду покинут ключевые футболисты. Однако первый соперник «Александрии» в новом сезоне также потерял исполнителей уровня Рифета Капича, Евгения Банады и Богдана Сарнавского, поэтому мечты о еврокубках для обеих команд теперь стоят под большим вопросом. Впрочем, для болельщиков лучшей интриги и не придумаешь.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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