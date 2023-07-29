В воскресенье, 30-го июля, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 19:00.

По ходу прошлого сезона «полиграфы» получили нового главного тренера в лице Руслана Ротаня, и уже тогда, наверняка, он знал, что в летнее межсезонье команду покинут ключевые футболисты. Однако первый соперник «Александрии» в новом сезоне также потерял исполнителей уровня Рифета Капича, Евгения Банады и Богдана Сарнавского, поэтому мечты о еврокубках для обеих команд теперь стоят под большим вопросом. Впрочем, для болельщиков лучшей интриги и не придумаешь.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.