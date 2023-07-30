В воскресенье, 30 июля, в Александрии на поле стадиона «Ника» состоится матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют местная «Александрия» и криворожский «Кривбасс». Стартовый свисток арбитра Ярослава Козыка из Мукачево прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Александрия

Предыдущий сезон-2022/2023 «Александрия» завершила на шестой позиции в турнирной таблице. В 30 матчах она набрала 44 очка, добившись 10 побед, 6 раз проиграв и сразу 14 матчей сведя вничью. По количеству мирных результатов подопечные Руслана Ротаня вместе с харьковским «Металлистом 1925» стали лидерами чемпионата.

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Как ни странно, с окончанием кампании сезона-2022/2023 александрийцы полностью забыли о миролюбии. В летней серии спаррингов они провели 7 матчей и ни разу (!!!) не довольствовались ничьими – 6 побед, 1 поражение.

Вначале у «Александрии» была пятиматчевая победная серия. Поочередно были обыграны ФСК «Мариуполь» (1:0), «Ворскла» (1:2), «Горняк-Спорт» (5:0), «Кремень» (2:1) и СК «Полтава» (2:0). Затем состоялось поражение со счетом 4:5 в поединке с «Черноморцем». Подвела черту под летом-2023 крупная победа 5:1 во встрече с «ЛНЗ» из Черкасс.

В летнее межсезонья «Александрия» лишилась голкипера Гороха, полевых игроков Цурикова, Валерия Бондаренко, Мирошниченко, Кожушко, Мустафаева, Волошина, Рыбалка, Третьякова, Билошевского и Гуничева.

Что до новичков, то в коллектив Ротаня влились Калюжный, игравший в аренде в Индии, Смирный, Плакса, Беляев.

Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» по итогам сезона-2022/2023 в УПЛ занял 7-е место – аккурат вслед за «Александрией». Команда набрала 41 очко по результатам 30 матчей – 12 игра она выиграла, 5 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений. Подопечные Юрия Вернидуба добились четвертого по лиге показателя неприязни к ничьим. Реже «Кривбасса» вничью играли только «Днепр-1», «Заря» и «Львов» (по 4 раза).

К стартовой игре новой кампании криворожская команда подходит с серией из трех контрольных матчей без побед. Летние спарринги 2023 года «Кривбасс» начал с победы 3:1 над «Кремнем», после чего проиграл со счетом 0:1 «Карпатам». Далее состоялась крупная победа 6:0 в матче с «Хустом». Затем подопечные Вернидуба проиграли 1:4 «Минаю», разошлись миром 2:2 в поединке с «Днепром-1» и проиграли со счетом 1:2 «Вересу».

Главной трансферной потерей лета-2023 для «Кривбасса» стал уход Капича – лучшего игрока коллектива в сезоне-2022/2023. В других клубах карьеру также продолжат голкипера Сарнавский, Опанасенко, Банада и Задерака. А вот Виталий Вернидуб принял решение завершить свою профессиональную карьеру.

Новичками «Кривбасса» стали голкипер Маханьков, полевые игроки Азизов, Кожушко, Илич, Бизимана, Виктор Близниченко, Хобленко и Гончарук.

К слову, предстоящая встреча с «Александрией» станет для главного тренера «Кривбасса» Юрия Вернидуба юбилейной – 250-й во главе различных клубов УПЛ.

Статистика матчей

«Александрия» и «Кривбасс» провели между собой в УПЛ 8 матчей. На счету команд по 2 победы, 4 поединка завершились вничью, мячи 8-8.

На поле александрийцев три встречи сильнейшего не определили. Один поединок завершился победой хозяев. «Кривбасс» на выезде «Александрию» еще не обыгрывал.

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Шевченко – Бабогло, Логинов, Скорко, Мартынюк, Плакса, Шулянский, Калитвинцев, Копына, Михайленко, Кулаков.

«Кривбасс»: Клищук – Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Кожушко, Татарков, Хомченовский, Семотюк, Илич, Задерака, Дебелко.

Прогноз на противостояние

В родных стенах «Александрия» сделает все возможное, чтобы начать новый сезон с победы. К победе будет стремиться и «Кривбасс». Но для него и ничейный результат игры станет положительным достижением. И своего команда Вернидуба должна добиться, ведь «Александрия» уже давно не играла вничью. А это ей, будем откровенны, не свойственно.

30 июля, воскресенье