Трансфер с неизвестными. Сидоров может удивить УПЛ не только мутной схемой

20 июля в украинском футболе, казалось бы, весьма быстро завершилась вереница трансферных слухов вокруг одного из лучших бомбардиров сезона-2022/23 в Первой лиге Алексея Сидорова. О подписании форварда запорожского «Металлурга» объявил «Металлист 1925», причем сообщалось о подписании долгосрочного контракта на пять лет.

Буквально за неделю до этого в СМИ появилась информация, что серьезный интерес к Сидорову проявляет серебряный призер минувшего сезона в УПЛ «Днепр-1», который якобы готов заплатить запорожцам не менее 300 тысяч долларов. Однако еще тогда стало понятно, что просто «спортклубовцам» в вопросе подписания второго в списке лучших голеадоров минувшего сезона Первой лиги (на счету Сидорова 11 мячей, а это меньше только, чем у Будковского из «Полесья» – 13) не будет. Как сообщал наш сайт, уже тогда вокруг форварда «Металлурга» вращалось еще как минимум два потенциальных покупателя из УПЛ. Именно поэтому уход Сидорова не в «Днепр-1», а в «Металлист 1925» в принципе не стал чем-то крайне неожиданным, а вот то, на каких условиях состоялся этот трансфер и что его сопровождало, впоследствии вызвало существенный резонанс в украинском футбольном сообществе.

Но – обо всем по порядку…

По стопам Селезнева

Алексей Сидоров родился 7 июня 2001 года в Макеевке Донецкой области. Этот город, который с 2014 года де-факто находится под российской оккупацией, известен, прежде всего, своим серьезным промышленным потенциалом, а также тем, что его уроженцем является один из лучших бомбардиров в истории украинской Премьер-лиги Евгений Селезнев.

Собственно говоря, по стопам своего знаменитого земляка и решил двигаться молодой Сидоров. Нападающий, который по антропометрии очень схож с Селезневым, начал заниматься футболом в своем родном городе, потом перебрался в Мариуполь, а через время оказался в академии «Шахтера». Все, как и у экс-форварда сборной Украины, а вот дальше начались расхождения: в отличие от Селезнева, Сидоров не задержался в академии «оранжево-черных», и спустя два года ушел в «Металлист», а уже в 2017-м оказался в юношеской структуре запорожского «Металлурга».

Дебюта на профессиональном уровне Алексею пришлось подождать. Он случился 27 июля 2019 года, когда Сидорова выпустили на замену в поединке Первой лиги против «Оболони» (3:3). На 81-й минуте молодой нападающий заменил Вадима Петрова, но изменить ход поединка не смог. Впрочем, для парня, которому едва-едва исполнилось 18 лет, это было и не настолько важно.

По итогам сезона-2019/20 «Металлург» вылетел из Первой лиги, из-за чего команда пережила серьезную трансформацию, а Сидоров получил полноценную возможность проявить себя в основе, но уже на уровне Второй лиги.

Интересно, что не так давно Сидоров в интервью откровенно заявил – мол, во многом благодаря Селезневу он в итоге и оказался в большом футболе: «Кто мой кумир в украинском футболе? Это Евгений Селезнев, который уже закончил карьеру. Потому что он из моего города. Я маленьким ходил на стадион, на «Донбасс Арену», и помню, как он забил гол ударом через себя. Тогда, видимо, я из-за него и пошел на футбол. Мне отец говорил, что этот парень из нашего города».

Успехи во Второй лиге и интерес из Польши

Во Второй лиге Сидоров вместе с «Металлургом» провел два сезона. Точнее, полтора, так как соревновательный процесс по весне 2022-го из-за полномасштабной вооруженной агрессии россии против Украины так и не был возобновлен… Сперва Алексей забил 7 мячей в сезоне-2020/21 (в 20 матчах), а затем отличился уже 10 голами в 18 поединках в рамках сезона-2021/22.

Летом 2021 года у Сидорова истекал контракт с запорожским клубом, и интерес к перспективному нападающему уже тогда проявлял ряд клубов. В частности, в прессе была информация, что виды на Алексея имела польская «Висла» из Плоцка. Ее представители долго отслеживали выступления бомбардира, но в конечном итоге тот все же решил остаться в Украине, заключив новый контракт с «Металлургом».

Если по итогам сезона-2020/21 «Металлургу» не удалось вернуться в Первую лигу (команда из Запорожья финишировала третьей в своей группе, позади амбициозных и денежных «Металла» (впоследствии переформатировавшегося в «Металлист») и «Кривбасса»), то уже летом 2022-го эта задача была решена. Причем запорожцы пошли на повышение не столько из-за военных обстоятельств, но и заслужили это по спортивному принципу, так как на зимнюю паузу сезона-2021/22 уходили в ранге безоговорочного лидера группы Б Второй лиги.

Личный успех в Первой лиге

В Первой лиге-2022/23 перед «Металлургом» также стояла задача пойти на повышение – на этот раз до уровня УПЛ. Однако решить столь амбициозную задачу команде Владимира Микитина не удалось, хотя она до последнего и цеплялась за свой шанс. Выйдя «на зубах» в плей-офф и схлестнувшись там с «Вересом», запорожцы сперва на своем поле сенсационно обыграли гостей из Ровно, но затем на выезде «сгорели» без вариантов – 1:6.

И если «Металлург» новый сезон опять начинает в Первой лиге, то вот его лучшему бомбардиру Сидорову все-таки выпал шанс попробовать силы уже в УПЛ. Чтобы такая возможность возникла Алексей сперва очень пристойно поработал, забив 11 мячей в 22 поединках. Причем голами форвард отличался и в весьма важных матчах, как например, противостояние с «Полесьем», где дубль Сидорова позволил «Металлургу» отпраздновать сенсационную победу на выезде – 2:1.

Трансфер со многими неизвестными

Летом нынешнего года, как уже упоминалось в начале, интерес к Сидорову проявил «Днепр-1». Казалось бы, сделка будет осуществлена, тем более, что сумма в 300 тысяч долларов виделась более чем пристойной компенсацией для «Металлурга», но буквально в последний момент запорожцы удивили всех тем, что продали своего топ-бомбардира в «Металлист 1925». Причем, по неофициальной информации, которая, очевидно, послужила источником сведений и для известного портала Transfermarkt, в харьковский клуб Сидоров ушел за значительно меньшие деньги – «всего-то» за 100 тысяч евро при номинальной оценочном стоимости футболиста в 250 тысяч…

После этого ряд обозревателей украинского футбола, а также тех, кто привык заваливать нас так называемыми «инсайдами», подняли буквально бурю в стакане. В частности, Игорь Цыганык увидел в итоговом переезде Сидорова в «Металлист 1925» руку «Шахтера» - мол, донецкий клуб не хотел, чтобы их конкурент усиливался, а потому через спортивного директора «Металлурга» Михаила Метревели якобы и организовал трансфер нападающего в Харьков.

При этом, удивляться действительно было чему. Ведь через несколько дней после того, как «Металлист 1925» отрапортовал о покупке Сидорова, появилась информация, что трансфер далек от завершения. Тогда же СМИ писали, что «Днепр-1» остановился в торгах по форварду на сумме в 400 тысяч евро, и повышать ее не собирается, а «Металлург» якобы еще рассматривает альтернативные варианты для продажи Алексея.

Но по прошествии еще нескольких дней «Металлург» все-таки выпустил официальное коммюнике, в котором сообщил, что Сидоров перешел в «Металлист 1925», причем трансфер стал «рекордным в истории клуба» и «одним из самых успешных в истории Первой лиги за последние годы». Однако официально условия сделки в «Металлурге» все-таки предпочли не разглашать, а спортивный директор Метревели на своей странице в Facebook предложил пари тем, кто распространял информацию о сумме трансфера Сидорова в «Металлист 1925» в 100 тысяч евро – мол, на самом деле сделка обошлась харьковчанам в значительно большую сумму, и в случае, если он докажет это, то проигравшая сторона в споре должна будет принести свои извинения.

Впоследствии Метревели написал, что клуб готов раскрыть детали трансферного соглашения, но только при условии соблюдения конфиденциальности, а в комментариях добавил: «Мы бы озвучили с радостью [информацию о сумме сделки], в этой ситуации это нам на руку, но мы связаны договоренностями о конфиденциальности и неразглашении информации. Главное, что эти средства пойдут на сохранение команды в условиях войны и дефицита бюджета, связанных с этими обстоятельствами, а также на кадровое усиление. Надеемся, что мы вместе сможем как минимум снова бороться за выход в чемпионский раунд».

Примечательно, что официально «Металлург», похоже, все-таки не собирается оглашать сумму трансфера Сидорова в «Металлист 1925», по причине чего пересуды вокруг этой сделки все равно останутся, какие бы пари не предлагал и, возможно, даже не выигрывал у своих оппонентов Метревели. Единственной четкой имиджевой победой в этом вопросе над всеми, о ком упоминал спортивный директор «Металлурга», может быть только официальное заявление от имени клуба или кого-то из его топ-менеджеров с раскрытием всей полноты запрашиваемых данных.

Любые ссылки на конфиденциальность информации – это «отмазка для бедных», которая не решит вопрос со множественными неизвестными в этом трансфере, а по простому говоря – с его «мутностью». Кто-то резонно возразит – мол, в этом нет ничего нового для футбола, причем отнюдь не только украинского, ведь и в топовых европейских чемпионатах клубы частенько предпочитают скрывать данные о финансовых подробностях сделок. Но! В случае с «Металлургом» все-таки нельзя забывать, что речь идет о муниципальном футбольном клубе, собственником которого является городская община Запорожья в лице представителя ее законных интересов – Запорожского городского совета. А это совсем иной уровень требований к отчету по финансам, нежели в частных организациях…

Сидоров способен удивить УПЛ не меньше, чем это удалось Прядуну

Но вернемся непосредственно к футболу. В игровом плане переход Сидорова не в «Днепр-1», а в «Металлист 1925» сулит самому форварду гораздо больше возможностей. Прежде всего, в харьковской команде Алексею будет проще выиграть место в основе, ведь если «спортклубовцы» оставят у себя Довбика (а все к этому идет, причем уже очередное трансферное окно кряду), то шансов вытеснить Артема у новобранца попросту не будет.

Кроме того, стиль игры «Металлиста 1925» куда лучше подходит Сидорову. Харьковская команда значительно больший акцент уделяет контратакам, выходам из обороны в атаку при помощи длинных передач и фланговым навесам в штрафную соперника. Более простой футбол – это плюс для Сидорова, который может разобраться на пространстве, а также очень хорош при поиске свободных зон в штрафной соперника, если только та не перенасыщена футболистами соперника.

Также очень интересно будет посмотреть на то, как Сидоров будет реализовывать свои моменты уже на уровне УПЛ. Если в Первой лиге сезона-2022/23 у Алексея был средний (в пересчете на 90 минут) показатель ожидаемых голов 0,41xG, а реально забитых мячей – 0,45, то в Премьер-лиге нечто подобное удается демонстрировать совсем немногим. При этом, даже в низшей лиге у Сидорова был вовсе не впечатляющий показатель ударов – 1,7 в пересчете на 90 минут, но при точности в 54%.

Как бы там ни было, но исходные данные у Сидорова очень и очень обнадеживающие. Уже сейчас можно говорить, что этот нападающий, несмотря на мутную схему с трансфером в «Металлист 1925», способен удивить всех почитателей Премьер-лиги. И пока Алексею не стоит засматриваться на рекорды и достижения его кумира Селезнева. Гораздо более полезным ориентиром для Сидорова в настоящий момент является выступление в минувшем сезоне УПЛ Максима Прядуна за «Металлист» – форварда, которого мало кто знал среди широкой футбольной общественности, что не помешало ему оказаться одним из главных открытий всего чемпионата-2022/23.