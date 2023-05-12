Умение забить мяч в ворота соперника – едва ли не один из ключевых параметров, определяющих качество действий того или иного футболиста на завершающей стадии атаки. Способность забивать как можно больше при минимуме возможностей и вовсе делает из футболиста героя № 1, причем не только для своей команды, но и для всего чемпионата сразу.

Сегодня мы предлагаем поговорить о десяти лучших футболистах УПЛ сезона-2022/23 по показателю голевой реализации. Это банальное соотношение количества забитых мячей футболистом к количеству нанесенных им ударов по воротам соперника, выраженное в процентах. Единственное условие, которое отсеивает из нашего рейтинга откровенно случайных персонажей, – минимальное количество голов в активе по состоянию на текущий момент. В качестве такого критерия мы использовали цифру 7. Все, кто забил в УПЛ-2022/23 меньше, в расчет не брались.

Итак, топ-10 игроков УПЛ-2022/23 по показателю голевой реализации:

10. Михаил Мудрик – 19,44%

Команда: «Шахтер»

Матчи: 12

Голы: 7

Удары: 36



ФК Шахтер. Михаил Мудрик

Михаилу Мудрику посчастливилось провести в нынешнем розыгрыше УПЛ только первый круг. После зимней паузы вингер за 70 миллионов евро был продан в «Челси», причем лондонцы будут должны перевести на финансовые счета «горняков» еще 30 миллионов евро при выполнении определенных условий, прописанных в трансферном соглашении.

В осенней части сезона Мудрик действительно был одним из безоговорочно лучших игроков отечественного чемпионата. В 12 матчах он забил 7 мячей, для чего ему потребовалось нанести по воротам соперника 36 ударов. Показатель голевой реализации в 19,44% позволил Михаилу замкнуть десятку нашего рейтинга.

9. Таулянт Сефери – 20,76%

Команда: «Ворскла»

Матчи: 24

Голы: 11

Удары: 53



ФК Ворскла. Таулянт Сефери

Форвард национальной сборной Албании Таулянт Сефери перешел в «Ворсклу» летом минувшего года из «Тираны». Трансфер обошелся полтавскому клубу в 500 тысяч евро, что является более чем пристойной суммой для украинского рынка в нынешнем его состоянии. До Украины Сефери имел опыт выступлений в трех чемпионатах – Северной Македонии, Швейцарии и Албании.

В УПЛ Сефери удалось стать одним из тех игроков «Ворсклы», к которым если и есть претензии, то они практически минимальны. Главное, что удается албанцу – это забивать мячи. Таковых на счету Сефери уже 11 в 24 матчах, а это весьма пристойный показатель по меркам отечественного чемпионата. Да, де-факто легионер все-таки губит немало моментов и наверняка в полтавском клубе хотят видеть от него еще более высокий процент реализации, но в целом Таулянт – это актив, на котором летом «Ворскла» при грамотном поведении на рынке может и должна заработать.

8. Максим Прядун – 20,93%

Команда: «Металлист»

Матчи: 24

Голы: 9

Удары: 43



ФК Металлист. Максим Прядун

С февраля по август минувшего года Максим Прядун был невостребованным на футбольном рынке, прежде чем соглашение с ним решился оформить имеющий кадровые и финансовые проблемы «Металлист». Большинство обозревателей не ожидали ничего прорывного от подобного сотрудничества, но Прядун сумел посрамить скептиков.

В настоящий момент Прядун с 9 голами в активе входит в топ-7 бомбардирской гонки УПЛ, а также имеет весьма пристойный показатель голевой реализации – 20,93%. В отличие от Мудрика и Сефери, про которых речь шла выше, форвард «Металлиста» имеет значительно меньше возможностей для нанесения ударов по воротам соперника. Но при этом он демонстрирует отменную эффективность, особенно учитывая то обстоятельство, что харьковская команда ныне – это один из аутсайдеров турнира. Неизвестно, сможет ли «Металлист» сохранить прописку в УПЛ по итогам сезона, но вот оставить в своих рядах Прядуна на следующий чемпионат, причем вне зависимости от уровня лиги, харьковскому клубу вряд ли удастся – претендентов на его подписание летом наверняка будет с избытком.

7. Павел Ориховский – 21,05%

Команда: «Колос»

Матчи: 24

Голы: 8

Удары: 38



ФК Колос. Павел Ориховский

26-летний центральный полузащитник Павел Ориховский выдает, безусловно, свой лучший сезон в карьере. К настоящему моменту на счету хавбека уже 8 забитых мячей в рамках одного розыгрыша украинской Премьер-лиги, хотя до этого за все прежние сезоны вместе взятые Павел отличился только 10 голами.

Сложно чем-то однозначно объяснить такое перевоплощение Ориховского, но показатель голевой реализации для футболиста этого амплуа у Павла практически заоблачный – 21,05%. Иными словами каждый пятый удар футболиста по воротам соперника заканчивается голом. Для центрального полузащитника – это более чем шикарный показатель, даже учитывая, что четыре гола из восьми Ориховский в этом сезоне провел с пенальти.

6. Максим Третьяков – 21,21%

Команда: «Александрия»

Матчи: 22

Голы: 7

Удары: 33



ФК Александрия. Максим Третьяков

«Александрии», конечно же, повезло, что в ее рядах есть такой футболист как Максим Третьяков. Ныне 27-летний исполнитель не только является капитаном и лидером команды, но и может похвастаться отличными как для вингера показателями результативности в чемпионате – 7 голов и 4 ассиста в 22 поединках.

Примечательно, что львиную долю своих ударов по воротам соперников Третьяков старается наносить непосредственно из пределов штрафной площади. Всего 8 попыток из 33-х Максим совершил из-за пределов штрафной (причем дважды дело завершилось голами), а в остальных случаях пробивал с более близкой дистанции. Казалось бы, вот главный ключ для того, как сдержать Третьякова – просто не давать ему пробивать из пределов штрафной, но все так легко выглядит только на бумаге. Не верите – спросите об этом хотя бы защитников команд УПЛ, которым Максим все-таки забивал в этом сезоне.

5. Виталий Буяльский – 22,45%

Команда: «Динамо»

Матчи: 22

Голы: 11

Удары: 49



ФК Динамо. Виталий Буяльский

В последние два-три года Виталия Буяльского по праву называют одним из лучших игроков нынешнего «Динамо». Этот атакующий полузащитник умеет практически все – забить, отдать результативную передачу, вытянуть на себя парочку оппонентов, раскрывая свободную зону для партнера. После ухода Виктора Цыганкова именно 30-летний Буяльский будет главной надеждой и опорой для Мирчи Луческу в «Динамо», учитывая опыт футболиста и его способность правильно влиять на подрастающее поколение.

В нынешнем сезоне Буяльский реализовывает 22,45% своих голевых возможностей. Это более чем достойный показатель для футболиста его амплуа, от которого, безусловно, ждут голов, но который не является классическим центральным нападающим. Если бы Виталию еще и было не 30, а хотя бы 25, то грядущим летом, нет сомнений, «Динамо» получило бы не одно выгодное предложение о продаже хавбека. А так… Поговаривают лишь о варианте с «Бешикташем», в котором все далеко не так однозначно и радужно, и над которым украинскому футболисту при случае еще стоит крепко подумать, прежде чем соглашаться на переезд…

4. Артем Довбик – 23,16%

Команда: «Днепр-1»

Матчи: 25

Голы: 22

Удары: 95



СК Днепр-1. Артем Довбик (№7)

Артем Довбик ныне является безоговорочно лучшим бомбардиром сезона в украинской Премьер-лиге. Более того, форвард «Днепра-1» достаточно близок к тому, чтобы сперва повторить, а затем, возможно, и превзойти рекорд результативности, установленный десять лет назад армянским экс-хавбеком «Шахтера» Генрихом Мхитаряном – 25 голов за чемпионат. Что правда, тогда лучший снайпер сезона отметился только 1 мячом с 11-метровой отметки, а ныне на счету Довбика сразу 8 голов с пенальти.

Вызывает определенные вопросы и показатель голевой реализации Довбика. Он у Артема равен 23,16%, что неплохо для центрфорварда, но в сравнении с тем количеством ударов, которые нанес нападающий по воротам соперника (а здесь речь идет о цифре под сотню), хотелось бы видеть значительно большей отдачи, особенно учитывая довольно высокую долю голов, проведенных с «точки». Возможно, именно поэтому вокруг Артема практически нет слухов о «вкусных» предложениях из топ-5 европейских чемпионатов, куда бы так хотел перебраться форвард «Днепра-1», зато настойчиво судачат о турецком «Трабзонспоре»…

3. Владислав Ванат – 26,32%

Команда: «Динамо»

Матчи: 23

Голы: 10

Удары: 38



ФК Динамо. Владислав Ванат

В текущем сезоне молодой Владислав Ванат наконец-то получил реальный шанс проявить себя в первой команде родного для него «Динамо», и этой возможностью талантливый нападающий воспользовался сполна. Уверенная и результативная игра Ваната позволила «бело-синим» наконец-то разгрузить мнимую конкуренцию в линии нападения, которая была, скорее, лишь фикцией, нежели чем-то близким к реальности. Например, уход Кулача и Беседина (пусть и на правах аренды) стал абсолютно верным решением для всех сторон, и сейчас крайне важно, чтобы Ванат не переставал демонстрировать качественную игру и прогресс в своей работе.

Прямо сейчас Владислав входит в тройку лучших футболистов украинской Премьер-лиги по показателю голевой реализации. Фактически каждый четвертый удар Ваната становится голевым, а это прекрасная «отправная точка» на пути к более высоким показателям, тем более, что речь идет вовсе не о каких-то заоблачных цифрах – например, у признанного топ-голеадора «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в нынешнем сезоне голевая реализация равна 33%.

2. Даниил Сикан – 26,67%

Команда: «Шахтер»

Матчи: 22

Голы: 8

Удары: 30



ФК Шахтер. Даниил Сикан

Именно Даниил Сикан является лучшим бомбардиром «Шахтера» в УПЛ в нынешнем сезоне. На счету украинца 8 забитых мячей, что вдвое больше, чем у Лассины Траоре, который получает у Игора Йовичевича больше игровой практики и, следовательно, возможностей себя проявить. Очевидно, что ставка на буркинийца делается тренерским штабом «горняков» только исходя из солидных инвестиций в легионера, пытающегося вернуть свои лучшие кондиции после тяжелейшей травмы ноги, полученной еще в начале минувшего сезона.

Что касается Сикана, то его главный минус в настоящий момент – это способность раствориться на поле. Даниилу пока не хватает хорошей наглости, столь важной для центрфорварда, он также не столь часто старается пробивать по воротам, а пытается подыгрывать партнерам и выводить комбинации до верного. С учетом того, что в апреле Сикану исполнилось уже 22, особых поблажек в аспекте возраста нападающему ожидать уже вряд ли стоит. Как раз сейчас для Даниила наступает возможность доказать, что в ближайшие годы именно он достоин быть форвардом № 1 в «Шахтере», и все предпосылки к тому, чтоб выйти на такой уровень у Сикана есть. Остается только ухватиться за свой шанс, как это сделал Ванат в «Динамо», даже несмотря на амбициозных конкурентов в лице Траоре и Келси.

1. Даниил Алефиренко – 29,03%

Команда: «Черноморец»

Матчи: 14

Голы: 9

Удары: 31



ФК Шахтер. Даниил Алефиренко

Даниил Алефиренко стал, пожалуй, главным открытием весенней части розыгрыша украинской Премьер-лиги-2022/23. В первой половине сезона вингер выступал за «Зарю», отличившись 1 забитым мячом в 5 поединках. Однако зимой луганский клуб отдал Алефиренко в аренду «Черноморцу», где Роману Григорчуку удалось раскрыть потенциал 23-летнего воспитанника академии «Металлиста» в полной мере.

В 9 матчах за «Черноморец» Алефиренко забил уже 8 мячей и наверняка попробует до конца сезона еще улучшить свои показатели результативности. Прямо сейчас голевая реализация Даниила составляет 29,03% – он не так часто бьет по воротам соперников, как номинальные центрфорварды, зато делает это невероятно качественно, оставляя вратарям не так много шансов на спасение, если мяч идет в створ. Интересно будет посмотреть, какие изменения произойдут в карьере Алефиренко летом, когда завершится его аренда в «Черноморце». Пожалуй, это кадровая интрига № 2 в «Заре» после ситуации с возможным уходом на повышение главного тренера Патрика ван Леувена…