Источник: турецкий гранд заинтересован в трансфере Буяльского

Именитый турецкий футбольный клуб «Бешикташ» заинтересован в трансфере 30-летнего украинского полузащитника киевского «Динамо» Виталия Буяльского.

Как сообщает 1927.kiev, если Натан Редмонд, который является одним из важнейших игроков команды в последнее время и игравшего на правах аренды, уйдет, то трансфер Буяльского в Турцию может состояться.

По информации источника, наставник «Бешикташа» Шенол Гюнеш и его помощники будут некоторое время просматривать Буяльского, и если будет положительный вывод, помощник коуча на месте посмотрит несколько матчей киевского «Динамо» и примет окончательное решение по Буяльскому.

Также «Бешикташ» видит замену Редмонду в лице еще четырех игроков: Майка Тресора из «Генка», чилийца Диего Вальдеса из «Америки», Марко Толича из «Динамо» Загреб и Пепа Биля из «Олимпиакоса».

В текущем сезоне Буяльский провел 33 матча за «Динамо» во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 5 ассистами.