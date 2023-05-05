Источник: турецкий гранд заинтересован в трансфере Буяльского
«Бешикташ» будет просматривать 30-летнего игрока «бело-синих»
Именитый турецкий футбольный клуб «Бешикташ» заинтересован в трансфере 30-летнего украинского полузащитника киевского «Динамо» Виталия Буяльского.
Как сообщает 1927.kiev, если Натан Редмонд, который является одним из важнейших игроков команды в последнее время и игравшего на правах аренды, уйдет, то трансфер Буяльского в Турцию может состояться.
По информации источника, наставник «Бешикташа» Шенол Гюнеш и его помощники будут некоторое время просматривать Буяльского, и если будет положительный вывод, помощник коуча на месте посмотрит несколько матчей киевского «Динамо» и примет окончательное решение по Буяльскому.
Также «Бешикташ» видит замену Редмонду в лице еще четырех игроков: Майка Тресора из «Генка», чилийца Диего Вальдеса из «Америки», Марко Толича из «Динамо» Загреб и Пепа Биля из «Олимпиакоса».
В текущем сезоне Буяльский провел 33 матча за «Динамо» во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 5 ассистами.
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Даже передача на гол Ваната мягко говоря не очень была и тут заслуга форварда , что добежал и забил.
Но у него такой спад и осенью был, потом разыгрался. Надеюсь и сейчас прорвет
Буяльский заслужил попасть в Европейский чемпионат, пусть даже это будет и Турция.