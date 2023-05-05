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Украина. Премьер лига
05 мая 2023, 13:22 | Обновлено 05 мая 2023, 13:24
1258
5

Источник: турецкий гранд заинтересован в трансфере Буяльского

«Бешикташ» будет просматривать 30-летнего игрока «бело-синих»

05 мая 2023, 13:22 | Обновлено 05 мая 2023, 13:24
1258
5
Источник: турецкий гранд заинтересован в трансфере Буяльского
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Именитый турецкий футбольный клуб «Бешикташ» заинтересован в трансфере 30-летнего украинского полузащитника киевского «Динамо» Виталия Буяльского.

Как сообщает 1927.kiev, если Натан Редмонд, который является одним из важнейших игроков команды в последнее время и игравшего на правах аренды, уйдет, то трансфер Буяльского в Турцию может состояться.

По информации источника, наставник «Бешикташа» Шенол Гюнеш и его помощники будут некоторое время просматривать Буяльского, и если будет положительный вывод, помощник коуча на месте посмотрит несколько матчей киевского «Динамо» и примет окончательное решение по Буяльскому.

Также «Бешикташ» видит замену Редмонду в лице еще четырех игроков: Майка Тресора из «Генка», чилийца Диего Вальдеса из «Америки», Марко Толича из «Динамо» Загреб и Пепа Биля из «Олимпиакоса».

В текущем сезоне Буяльский провел 33 матча за «Динамо» во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 5 ассистами.

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Источник 1927.kiev.ua
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Комментарии 5
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avk2307
у которого новый спонсор газпром?
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+3
olex.mykhailov
Якщо спонсор Газпром, я впевнений що нікуди Буяльський не перейде
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+2
avk2307
По играм после дисквалификации он не показывает пока ничего. В первом тайме с Ворсклой через него пытались играть преимущественно, но он не впечатлил и соответственно во втором начали играть разнообразней и  интересней.
Даже передача на гол Ваната мягко говоря не очень была и тут заслуга форварда , что добежал и забил.
Но у него такой спад и осенью был, потом разыгрался. Надеюсь и сейчас прорвет
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0
BARA.bass
Если и Буяльского продадут, то Динамо точно будет торба. В команде было два столба, лидеры команды которые и тянули Динамо, это Цыганков и Буяльский. Другая бы команда подписала других футболистов на место их, но это Динамо, с трансферами у них очень печально.
Буяльский заслужил попасть в Европейский чемпионат, пусть даже это будет и Турция.
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0
Remark
Та никуда он не перейдет. Лично мое мнение. Игрок топовый, как для УПЛ, но уже не особо молодой. Я думаю, это тот случай когда и игроку в клубе хорошо; и клубу игрок подходит по всем параметрам (включая и финансовые запросы).
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-1
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