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  4. Давайте поговорим. СМИ сообщили, что Довбик дал сигнал турецкому клубу
Украина. Премьер лига
11 мая 2023, 09:56 |
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Давайте поговорим. СМИ сообщили, что Довбик дал сигнал турецкому клубу

Ранее форвард «Днепра-1» говорил, что его интересует только трансфер в топ-5 лиг Европы

11 мая 2023, 09:56 |
610
0
Давайте поговорим. СМИ сообщили, что Довбик дал сигнал турецкому клубу
СК Днепр-1. Артем Довбик

Турецкий «Трабзонспор» начал переговоры относительно трансфера форварда «Днепра-1» и сборной Украины Артема Довбика.

По информации турецких СМИ, недавно Довбик, который так и не получил предложений из-за границы, через своего агента вышел на «Трабзонспор» и заявил следующее: «Если вы все еще заинтересованы во мне, давайте поговорим».

В «Трабзонспоре» рассчитывают, что истекающий в декабре нынешнего года контракт Довбика с «Днепром-1» поспособствует тому, что переговоры с украинским клубом по полноценному трансферу форварда сложатся успешно.

Интересно, что не так давно Довбик, комментируя информацию об интересе к нему со стороны «Трабзонспора», заявил о нежелании перебираться в Турцию и готовности рассматривать варианты только из топ-5 европейских чемпионатов.

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Артем Довбик Трабзонспор Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ
Источник Sabah
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