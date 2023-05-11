Давайте поговорим. СМИ сообщили, что Довбик дал сигнал турецкому клубу

Турецкий «Трабзонспор» начал переговоры относительно трансфера форварда «Днепра-1» и сборной Украины Артема Довбика.

По информации турецких СМИ, недавно Довбик, который так и не получил предложений из-за границы, через своего агента вышел на «Трабзонспор» и заявил следующее: «Если вы все еще заинтересованы во мне, давайте поговорим».

В «Трабзонспоре» рассчитывают, что истекающий в декабре нынешнего года контракт Довбика с «Днепром-1» поспособствует тому, что переговоры с украинским клубом по полноценному трансферу форварда сложатся успешно.

Интересно, что не так давно Довбик, комментируя информацию об интересе к нему со стороны «Трабзонспора», заявил о нежелании перебираться в Турцию и готовности рассматривать варианты только из топ-5 европейских чемпионатов.