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  4. Довбик о трансфере: «Турция не интересует, интересует чемпионат топ-5»
Украина. Премьер лига
25 апреля 2023, 18:57 | Обновлено 25 апреля 2023, 19:23
1604
5

Довбик о трансфере: «Турция не интересует, интересует чемпионат топ-5»

В Турцию игрок не хочет

25 апреля 2023, 18:57 | Обновлено 25 апреля 2023, 19:23
1604
5
Довбик о трансфере: «Турция не интересует, интересует чемпионат топ-5»
ФК Днепр-1. Артем Довбик

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик не скрывает, что после завершения сезона хочет покинуть УПЛ, однако пока не готов сказать, куда именно перейдет.

«Такое время, постоянно эти слухи, но, как видите, оно меня не сильно выбивает, стараюсь сильно не отвлекаться. Думаю, что все будет и все закончится хэппи-эндом. «Трабзонспор»? Они всегда интересуются, но я не общался с ними. Не могу сказать, что горю желанием играть в Турции, есть варианты интереснее».

«Мне импонирует чемпионат Италии. И, конечно, в приоритете АПЛ. Да и вообще, все топ-5 чемпионаты мне интересны. Думаю, я готов сейчас», – сказал Довбик.

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Артем Довбик Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ
Источник ВЗбирна
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Комментарии 5
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Троянец
Уйдет довбик Днепр-1 будет в таблице ниже  моего любимого Ингульца.
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Calm
На расхват
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