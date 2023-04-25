Довбик о трансфере: «Турция не интересует, интересует чемпионат топ-5»

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик не скрывает, что после завершения сезона хочет покинуть УПЛ, однако пока не готов сказать, куда именно перейдет.

«Такое время, постоянно эти слухи, но, как видите, оно меня не сильно выбивает, стараюсь сильно не отвлекаться. Думаю, что все будет и все закончится хэппи-эндом. «Трабзонспор»? Они всегда интересуются, но я не общался с ними. Не могу сказать, что горю желанием играть в Турции, есть варианты интереснее».

«Мне импонирует чемпионат Италии. И, конечно, в приоритете АПЛ. Да и вообще, все топ-5 чемпионаты мне интересны. Думаю, я готов сейчас», – сказал Довбик.