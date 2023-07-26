ОФИЦИАЛЬНО. Рекордный трансфер. Металлург объявил о продаже Сидорова
Алексей продолжит карьеру в «Металлистt 1925»
Запорожский футбольный клуб «Металлург» официально объявил о продаже 22-летнего форварда Алексея Сидорова в харьковский «Металлист 1925»:
«Этот трансфер является историческим для нашего клуба.
Привлеченные ресурсы от продажи футболиста позволят «Металлургу» сохранить и усилить основной состав команды, базироваться и проводить матчи за пределами прифронтового Запорожья и, соответственно, снова бороться за самые высокие места в чемпионате», – говорится в заявлении клуба.
Ранее «Металлист 1925» уже объявил о подписании Сидорова. Однако ходили слухи, что Алексей может вернуться обратно в «Металлург». Дело в том, что харьковская команда сразу не выплатила полностью компенсацию за нападающего, но теперь, судя по всему, вопрос решен.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ во время летнего межсезонья
Соревнования состоятся с 31 июля по 6 августа