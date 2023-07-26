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Украина. Первая лига
26 июля 2023, 21:56 | Обновлено 26 июля 2023, 21:58
3084
3

ОФИЦИАЛЬНО. Рекордный трансфер. Металлург объявил о продаже Сидорова

Алексей продолжит карьеру в «Металлистt 1925»

26 июля 2023, 21:56 | Обновлено 26 июля 2023, 21:58
3084
3
ОФИЦИАЛЬНО. Рекордный трансфер. Металлург объявил о продаже Сидорова
ФК Металлург. Алексей Сидоров

Запорожский футбольный клуб «Металлург» официально объявил о продаже 22-летнего форварда Алексея Сидорова в харьковский «Металлист 1925»:

«Этот трансфер является историческим для нашего клуба.

Привлеченные ресурсы от продажи футболиста позволят «Металлургу» сохранить и усилить основной состав команды, базироваться и проводить матчи за пределами прифронтового Запорожья и, соответственно, снова бороться за самые высокие места в чемпионате», – говорится в заявлении клуба.

Ранее «Металлист 1925» уже объявил о подписании Сидорова. Однако ходили слухи, что Алексей может вернуться обратно в «Металлург». Дело в том, что харьковская команда сразу не выплатила полностью компенсацию за нападающего, но теперь, судя по всему, вопрос решен.

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Металлист 1925 Алексей Сидоров Металлург Запорожье трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Металлург Запорожье
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andriyars
дібільна новина, ціну не написали за яку продали, чому заходив читати не розумію. люди які пишуть статті на сайті просто топчики, аж стругати хочеться...
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А Сарапий уже в ЛЧ дебютировал.
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Mr.Frost
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