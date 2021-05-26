Из Второй лиги в Европу. Игрок Металлурга может продолжить карьеру в Польше

К 19-летнему форварду Алексею Сидорову есть интерес со стороны «Вислы» Плоцк

  • 26.05.2021 01:20
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Из Второй лиги в Европу. Игрок Металлурга может продолжить карьеру в Польше
© ФК Металлург Запорожье. Алексей Сидоров

Один из лидеров запорожского «Металлурга», 19-летний Алексей Сидоров, может продолжить карьеру в чемпионате Польши.

К талантливому форварду есть интерес со стороны польской «Вислы» Плоцк, представители которой давно следят за его игрой.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансфер Сидорова в 25 тысяч евро. Его контракт с запорожским клубом истекает летом 2021 года.

Сидоров в сезоне 2018/19 забил 15 мячей в 24-х матчах чемпионата Украины U-19. В текущем сезоне отличился 6 раз в 16 матчах Второй лиги.

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Источник — Footboom

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