Из Второй лиги в Европу. Игрок Металлурга может продолжить карьеру в Польше

Один из лидеров запорожского «Металлурга», 19-летний Алексей Сидоров, может продолжить карьеру в чемпионате Польши.
К талантливому форварду есть интерес со стороны польской «Вислы» Плоцк, представители которой давно следят за его игрой.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансфер Сидорова в 25 тысяч евро. Его контракт с запорожским клубом истекает летом 2021 года.
Сидоров в сезоне 2018/19 забил 15 мячей в 24-х матчах чемпионата Украины U-19. В текущем сезоне отличился 6 раз в 16 матчах Второй лиги.
Источник — Footboom
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