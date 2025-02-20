Рабочий процесс. Гендиректор Зари прокомментировал снятие трансферного бана

Генеральный директор «Зари» Игорь Гузь отреагировал на снятие с клуба трансферного бана от УАФ:

«Что такое трансферный бан? Это немного страшное слово, но это не так страшно, как все считают.

Трансферного бана у нас нет. Все футболисты уже заявлены. Проблем в этом направлении у нас нет.

Трансферный бан – это обычный рабочий процесс. Многие клубы попадают под трансферный бан.

Это с учетом финансового планирования клуба не такая страшная вещь, как кажется болельщикам».