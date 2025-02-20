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  4. Рабочий процесс. Гендиректор Зари прокомментировал снятие трансферного бана
Украина. Премьер лига
20 февраля 2025, 20:47 | Обновлено 20 февраля 2025, 21:05
162
0

Рабочий процесс. Гендиректор Зари прокомментировал снятие трансферного бана

Игорь Гузь считает, что трансферный бан – не такая страшная вещь, как кажется

20 февраля 2025, 20:47 | Обновлено 20 февраля 2025, 21:05
162
0
Рабочий процесс. Гендиректор Зари прокомментировал снятие трансферного бана
ФК Заря. Игорь Гузь

Генеральный директор «Зари» Игорь Гузь отреагировал на снятие с клуба трансферного бана от УАФ:

«Что такое трансферный бан? Это немного страшное слово, но это не так страшно, как все считают.

Трансферного бана у нас нет. Все футболисты уже заявлены. Проблем в этом направлении у нас нет.

Трансферный бан – это обычный рабочий процесс. Многие клубы попадают под трансферный бан.

Это с учетом финансового планирования клуба не такая страшная вещь, как кажется болельщикам».

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск зарплаты долги Украинская Премьер-лига трансферный бан Игорь Гузь
Николай Степанов Источник: Трибуна
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