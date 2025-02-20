Украина. Премьер лига20 февраля 2025, 20:47 | Обновлено 20 февраля 2025, 21:05
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Рабочий процесс. Гендиректор Зари прокомментировал снятие трансферного бана
Игорь Гузь считает, что трансферный бан – не такая страшная вещь, как кажется
20 февраля 2025, 20:47 | Обновлено 20 февраля 2025, 21:05
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Генеральный директор «Зари» Игорь Гузь отреагировал на снятие с клуба трансферного бана от УАФ:
«Что такое трансферный бан? Это немного страшное слово, но это не так страшно, как все считают.
Трансферного бана у нас нет. Все футболисты уже заявлены. Проблем в этом направлении у нас нет.
Трансферный бан – это обычный рабочий процесс. Многие клубы попадают под трансферный бан.
Это с учетом финансового планирования клуба не такая страшная вещь, как кажется болельщикам».
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