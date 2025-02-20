Украина. Премьер лига20 февраля 2025, 20:11 | Обновлено 20 февраля 2025, 20:34
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Заря рассчиталась по долгам. С луганской команды снят трансферный бан
Хавбек Максим Казаков и вратарь Никита Шевченко получили заработанное
20 февраля 2025, 20:11 | Обновлено 20 февраля 2025, 20:34
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Луганская «Заря» 18–19 февраля рассчиталась по долгам перед бывшими футболистами команды.
В «Заре» закрыли все долги перед возвращением к официальным матчам, и с луганской команды снят трансферный бан.
Ранее экс-игроки Зари – полузащитник Максим Казаков и вратарь Никита Шевченко – рассказали о долгах клуба перед ними.
Они покинули луганский клуб с незакрытыми ведомостями. Из-за задолженности в начале января на Зорю был наложен трансферный бан.
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