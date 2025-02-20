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  4. Заря рассчиталась по долгам. С луганской команды снят трансферный бан
Украина. Премьер лига
20 февраля 2025, 20:11 | Обновлено 20 февраля 2025, 20:34
329
0

Заря рассчиталась по долгам. С луганской команды снят трансферный бан

Хавбек Максим Казаков и вратарь Никита Шевченко получили заработанное

20 февраля 2025, 20:11 | Обновлено 20 февраля 2025, 20:34
329
0
Заря рассчиталась по долгам. С луганской команды снят трансферный бан
Instagram. Максим Казаков

Луганская «Заря» 18–19 февраля рассчиталась по долгам перед бывшими футболистами команды.

В «Заре» закрыли все долги перед возвращением к официальным матчам, и с луганской команды снят трансферный бан.

Ранее экс-игроки Зари – полузащитник Максим Казаков и вратарь Никита Шевченко – рассказали о долгах клуба перед ними.

Они покинули луганский клуб с незакрытыми ведомостями. Из-за задолженности в начале января на Зорю был наложен трансферный бан.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Никита Шевченко зарплаты долги Украинская Премьер-лига Максим Казаков трансферный бан
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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