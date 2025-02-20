Заря рассчиталась по долгам. С луганской команды снят трансферный бан

Луганская «Заря» 18–19 февраля рассчиталась по долгам перед бывшими футболистами команды.

В «Заре» закрыли все долги перед возвращением к официальным матчам, и с луганской команды снят трансферный бан.

Ранее экс-игроки Зари – полузащитник Максим Казаков и вратарь Никита Шевченко – рассказали о долгах клуба перед ними.

Они покинули луганский клуб с незакрытыми ведомостями. Из-за задолженности в начале января на Зорю был наложен трансферный бан.