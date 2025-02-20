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Украина. Премьер лига
20 февраля 2025, 22:43 | Обновлено 20 февраля 2025, 22:44
503
0

Главный тренер Руха вернулся на тренерский мостик

Виталий Пономарев был на больничном

20 февраля 2025, 22:43 | Обновлено 20 февраля 2025, 22:44
503
0
Главный тренер Руха вернулся на тренерский мостик
ФК Рух. Виталий Пономарев

Как стало известно Sport.ua наставник «Руха» Виталий Пономарев из-за болезни пропустил несколько тренировок, но сегодняшняя проходила уже под его руководством.

По имеющейся информации вернулся в строй и нападающий Ярослав Карабин, а вот его коллега по амплуа Юрий Климчук еще на больничном. Отсутствовали также бразильский легионер Клайвер и Денис Пидгурский, Богдан Слюбик.

В общей группе тренировался и гамбийский форвард Бабукар Фаал, но львовяне еще не подписали с ним контракт.

Сейчас футболисты «Руха» занимают седьмое место в УПЛ, набрав 23 очка и в 18 туре будут принимать 22 февраля ЛНЗ.

Ранее мы сообщали, что у «Руха» возникли большие кадровые проблемы.

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Рух Львов инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виталий Пономарев Юрий Климчук
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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