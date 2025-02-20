Главный тренер Руха вернулся на тренерский мостик

Как стало известно Sport.ua наставник «Руха» Виталий Пономарев из-за болезни пропустил несколько тренировок, но сегодняшняя проходила уже под его руководством.

По имеющейся информации вернулся в строй и нападающий Ярослав Карабин, а вот его коллега по амплуа Юрий Климчук еще на больничном. Отсутствовали также бразильский легионер Клайвер и Денис Пидгурский, Богдан Слюбик.

В общей группе тренировался и гамбийский форвард Бабукар Фаал, но львовяне еще не подписали с ним контракт.

Сейчас футболисты «Руха» занимают седьмое место в УПЛ, набрав 23 очка и в 18 туре будут принимать 22 февраля ЛНЗ.

Ранее мы сообщали, что у «Руха» возникли большие кадровые проблемы.