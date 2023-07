ОФИЦИАЛЬНО. Украинец – в Чемпионшипе. Кухаревич стал футболистом Суонси

Украинский форвард Николай Кухаревич официально стал футболистом клуба «Суонси».

22-летний нападающий продолжит карьеру в команде из Уэльса.

«Суонси» выступает в Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Команда заняла 10-е место в сезоне 2022/23.

Минувший сезон Кухаревич провел за шотландский «Хиберниан» (15 матчей, 5 голов) на правах аренды из французского «Труа».

