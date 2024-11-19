Вот это да. Бразильский талант может покинуть Реал уже зимой

Бразильский нападающий «Реала» Эндрик может уйти в аренду уже зимой, сообщает Sport.

Среди вариантов для игрока есть «Рома», «Саутгемптон» и «Реал Вальядолид».

Сам игрок чувствует себя комфортно в Мадриде и готов развиваться.

В текущем сезоне Эндрик провел 10 матчей на клубном уровне и забил 2 гола.

«Реал» лишился одной из опций для усиления обороны.