Испания19 ноября 2024, 21:39 |
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Вот это да. Бразильский талант может покинуть Реал уже зимой
Эндрик имеет несколько вариантов для аренды
19 ноября 2024, 21:39 |
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Бразильский нападающий «Реала» Эндрик может уйти в аренду уже зимой, сообщает Sport.
Среди вариантов для игрока есть «Рома», «Саутгемптон» и «Реал Вальядолид».
Сам игрок чувствует себя комфортно в Мадриде и готов развиваться.
В текущем сезоне Эндрик провел 10 матчей на клубном уровне и забил 2 гола.
«Реал» лишился одной из опций для усиления обороны.
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