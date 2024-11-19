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  4. Вот это да. Бразильский талант может покинуть Реал уже зимой
Испания
19 ноября 2024, 21:39 |
436
0

Вот это да. Бразильский талант может покинуть Реал уже зимой

Эндрик имеет несколько вариантов для аренды

19 ноября 2024, 21:39 |
436
0
Вот это да. Бразильский талант может покинуть Реал уже зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Бразильский нападающий «Реала» Эндрик может уйти в аренду уже зимой, сообщает Sport.

Среди вариантов для игрока есть «Рома», «Саутгемптон» и «Реал Вальядолид».

Сам игрок чувствует себя комфортно в Мадриде и готов развиваться.

В текущем сезоне Эндрик провел 10 матчей на клубном уровне и забил 2 гола.

«Реал» лишился одной из опций для усиления обороны.

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Данііл Киріяка Источник: Sport.es
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