19 ноября состоялся матч 6-го тура группы 4 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Черногории и Турции.

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Поединок прошел на стадионе Городоской в городе Никшич. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Хет-трик в этой встрече оформил Никола Крстович. У гостей единственный мяч забил Кенан Йылдыз.

Лига наций 2024/25. Дивизион В

Группа 4. 6-й тур, 19 ноября

Черногория – Турция – 3:1

Голы: Крстович, 29, 45, 73 – Йылдыз, 37

Видеообзор матча: