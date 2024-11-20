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  4. Черногория – Турция – 3:1. Кто хет-триком похоронил фаворита? Видео голов
Лига наций УЕФА. Лига B
Черногория
19.11.2024 21:45 – FT 3 : 1
Турция
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Лига наций
20 ноября 2024, 03:37 |
160
0

Черногория – Турция – 3:1. Кто хет-триком похоронил фаворита? Видео голов

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций 2024/25

20 ноября 2024, 03:37 |
160
0
Черногория – Турция – 3:1. Кто хет-триком похоронил фаворита? Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Никола Крстович

19 ноября состоялся матч 6-го тура группы 4 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Черногории и Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Городоской в городе Никшич. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Хет-трик в этой встрече оформил Никола Крстович. У гостей единственный мяч забил Кенан Йылдыз.

Лига наций 2024/25. Дивизион В

Группа 4. 6-й тур, 19 ноября

Черногория – Турция – 3:1

Голы: Крстович, 29, 45, 73 – Йылдыз, 37

Видеообзор матча:

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Крстович (Черногория).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Крстович (Черногория).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Кенан Йылдыз (Турция).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Крстович (Черногория).
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Лига наций сборная Черногории по футболу сборная Турции по футболу видео голов и обзор хет-трик Кенан Йылдыз
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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