Черногория – Турция – 3:1. Кто хет-триком похоронил фаворита? Видео голов
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций 2024/25
19 ноября состоялся матч 6-го тура группы 4 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Черногории и Турции.
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Поединок прошел на стадионе Городоской в городе Никшич. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Хет-трик в этой встрече оформил Никола Крстович. У гостей единственный мяч забил Кенан Йылдыз.
Лига наций 2024/25. Дивизион В
Группа 4. 6-й тур, 19 ноября
Черногория – Турция – 3:1
Голы: Крстович, 29, 45, 73 – Йылдыз, 37
Видеообзор матча:
События матча
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