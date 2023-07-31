Источник: Кухаревич продолжит карьеру в команде Чемпионшипа

Украинский форвард Николай Кухаревич продолжит карьеру в команде Чемпионшипа.

22-летний нападающий будет играть за команду «Суонси» из Уэльса, информирует журналист Эндрю Тодос.

Минувший сезон Кухаревич провел за шотландский «Хиберниан» (15 матчей, 5 голов) на правах аренды из французского «Труа».

По данным источника, у Николая также были варианты продолжения карьеры в польском «Ракуве», английском «Плимуте» (также из Чемпионшипа) и в нескольких бельгийских клубах.

«Суонси» выступает в Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Команда заняла 10-е место в сезоне 2022/23.