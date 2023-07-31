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Англия
31 июля 2023, 21:29 | Обновлено 31 июля 2023, 21:39
1754
4

Источник: Кухаревич продолжит карьеру в команде Чемпионшипа

Украинский форвард будет играть за команду «Суонси» из Уэльса

31 июля 2023, 21:29 | Обновлено 31 июля 2023, 21:39
1754
4
Источник: Кухаревич продолжит карьеру в команде Чемпионшипа
ФК Хиберниан. Николай Кухаревич

Украинский форвард Николай Кухаревич продолжит карьеру в команде Чемпионшипа.

22-летний нападающий будет играть за команду «Суонси» из Уэльса, информирует журналист Эндрю Тодос.

Минувший сезон Кухаревич провел за шотландский «Хиберниан» (15 матчей, 5 голов) на правах аренды из французского «Труа».

По данным источника, у Николая также были варианты продолжения карьеры в польском «Ракуве», английском «Плимуте» (также из Чемпионшипа) и в нескольких бельгийских клубах.

«Суонси» выступает в Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Команда заняла 10-е место в сезоне 2022/23.

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Николай Кухаревич Суонси трансферы Эндрю Тодос Хиберниан (Шотландия) Труа
Источник Telegram
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Комментарии 4
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anacreon
Круто. Окольними путями добирається до Англії. То втратив рік в тому чемпіонаті Бельгії, де йому не давали грати. Потім гарно показав себе в чемпіонаті Шотландії, його цінували. Тільки багато травмувався, що завадило  більше зіграти.
Тепер от вже Чемпіоншип. Є шанс добре себе показати і можуть забрати в АЛП, хто зна. Потенціал в нього є.Не обов'язково всім переходити в Англію тільки з Динамо та Шахтаря за 20 мільйонів. Можна і як Ярмолюк та Кухаревич - намагатися туди дістатися з малих клубів України в молодому віці. І вже там пробивати собі дорогу наверх. 
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Александр
Суонси это солидный клуб.Он играл в премьер лиге 
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0
Умник
Хорош надо за ним следить
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0
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