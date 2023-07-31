Источник: Кухаревич продолжит карьеру в команде Чемпионшипа
Украинский форвард будет играть за команду «Суонси» из Уэльса
Украинский форвард Николай Кухаревич продолжит карьеру в команде Чемпионшипа.
22-летний нападающий будет играть за команду «Суонси» из Уэльса, информирует журналист Эндрю Тодос.
Минувший сезон Кухаревич провел за шотландский «Хиберниан» (15 матчей, 5 голов) на правах аренды из французского «Труа».
По данным источника, у Николая также были варианты продолжения карьеры в польском «Ракуве», английском «Плимуте» (также из Чемпионшипа) и в нескольких бельгийских клубах.
«Суонси» выступает в Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Команда заняла 10-е место в сезоне 2022/23.
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Тепер от вже Чемпіоншип. Є шанс добре себе показати і можуть забрати в АЛП, хто зна. Потенціал в нього є.Не обов'язково всім переходити в Англію тільки з Динамо та Шахтаря за 20 мільйонів. Можна і як Ярмолюк та Кухаревич - намагатися туди дістатися з малих клубів України в молодому віці. І вже там пробивати собі дорогу наверх.