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Англия
19 ноября 2024, 20:34 | Обновлено 19 ноября 2024, 20:51
472
0

На выход. Сразу 7 игроков могут покинуть английский гранд в ближайшее время

«Манчестер Юнайтед» может попрощаться сразу 7 футболистами

19 ноября 2024, 20:34 | Обновлено 19 ноября 2024, 20:51
472
0
На выход. Сразу 7 игроков могут покинуть английский гранд в ближайшее время
Getty Images/Global Images Ukraine. Харри Магваер

«Манчестер Юнайтед» может избавиться от сразу 7 игроков в ближайшее время, сообщает The Mirror. Перечисляем фамилии:

  • Гарри Магуайр;
  • Кристиан Эриксен;
  • Виктор Линделеф;
  • Джонни Эванс;
  • Тирелл Маласия;
  • Антони;
  • Каземиро.

Причиной возможной чистки состава является начало перестройки имени Рубена Аморима, который хочет избавиться от, по его мнению, ненужных клубу игроков.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в АПЛ с 13 очками после 11 туров.

Скауты «Манчестер Юнайтед» следили за 100-миллионным форвардом.

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Гарри Магуайр Кристиан Эриксен Виктор Линделеф Джонни Эванс Тирелл Маласия Антони Каземиро Манчестер Юнайтед Рубен Аморим трансферы АПЛ трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: The Mirror
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