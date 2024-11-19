На выход. Сразу 7 игроков могут покинуть английский гранд в ближайшее время

«Манчестер Юнайтед» может избавиться от сразу 7 игроков в ближайшее время, сообщает The Mirror. Перечисляем фамилии:

Гарри Магуайр;

Кристиан Эриксен;

Виктор Линделеф;

Джонни Эванс;

Тирелл Маласия;

Антони;

Каземиро.

Причиной возможной чистки состава является начало перестройки имени Рубена Аморима, который хочет избавиться от, по его мнению, ненужных клубу игроков.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в АПЛ с 13 очками после 11 туров.

Скауты «Манчестер Юнайтед» следили за 100-миллионным форвардом.