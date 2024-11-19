Англия19 ноября 2024, 20:34 | Обновлено 19 ноября 2024, 20:51
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На выход. Сразу 7 игроков могут покинуть английский гранд в ближайшее время
«Манчестер Юнайтед» может попрощаться сразу 7 футболистами
19 ноября 2024, 20:34 | Обновлено 19 ноября 2024, 20:51
472
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«Манчестер Юнайтед» может избавиться от сразу 7 игроков в ближайшее время, сообщает The Mirror. Перечисляем фамилии:
- Гарри Магуайр;
- Кристиан Эриксен;
- Виктор Линделеф;
- Джонни Эванс;
- Тирелл Маласия;
- Антони;
- Каземиро.
Причиной возможной чистки состава является начало перестройки имени Рубена Аморима, который хочет избавиться от, по его мнению, ненужных клубу игроков.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в АПЛ с 13 очками после 11 туров.
Скауты «Манчестер Юнайтед» следили за 100-миллионным форвардом.
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