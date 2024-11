Все поменяла песня. Легендарный вратарь мог оказаться в Барселоне

Легендарный экс-вратарь Джанлуиджи Буффон рассказал, почему вместо «Барселоны» перешел в «Парму»:

«Мне поступило предложение от «Барселоны» стать вторым вратарем: мне понравилась идея сыграть с Месси после выступлений из Роналду. Однако, однажды, я был за рулем, и по радио прозвучала понравившаяся мне песня Йованотти, которую я десять лет не слышал. . Я поднял глаза и увидел знак «Парма» На автомагистрали, это был знак, и вот как я закончил свою карьеру, с чего все началось».

Джанлуиджи Буффон перешел в «Парму» летом 2021 года, где закончил карьеру летом 2023 года. Легендарный итальянский голкипер выступал за «Парму», «Ювентус» и «ПСЖ». в которых пропустил 825 голов и оставил ворота сухими 429 раз.

❗️Gianluigi Buffon: "I considered signing for Barça as a backup goalkeeper, but I was listening to the radio, and an old song came up. Something I hadn't listened to in 10 years. It reminded me of Parma. And I took it as a signal. I had to return to Parma, where it all started." pic.twitter.com/fx3Lg3iaUA