Месси или Роналду? Ди Мария рассказал, кто из легендарных игроков лучший

Звездный вингер «Бенфики» Анхель Ди Мария объяснил разницу между легендарными игроками Лионелем Месси и Криштиану Роналду:

«Криштиану представляет из себя труд, труд, только труд. Месси – это чистый талант, дар от Бога. Ему не нужны усилия, он просто самый лучший в этом. Вот почему разница между ними так велика. Лео нельзя сравнивать ни с кем».

За свою карьеру Ди Мария играл с обеими легендами. С Месси вингер «Бенфики» бок о бок играл за сборную Аргентины, а с Роналду – в «Реале» с сезона 2010/11 до сезона 2013/14.

На данный момент 39-летний Криштиану Роналду выступает в «Аль-Насри», а 37-летний Лионель Месси – в «Интер Майами».

Ранее Криштиану Роналду высказался о завершении карьеры в сборной.

