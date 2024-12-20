Жерар Пике: «Барселона уже несколько лет в заднице»

Бывший игрок испанской «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал финансовую ситуацию в команде и феномен Ламина Ямаля.

«У «Барселоны» есть финансовые проблемы. Но надо понимать, что клуб уже несколько лет в затруднительном положении. Эта история с деньгами продолжается очень давно. Команда постепенно выходит из этой ситуации.

В свое время я решил уйти, хотя у меня было еще полтора года контракта. Я остался не только без футбольного клуба, но и без денег. Представьте себе: если я остался без денег, то как клуба, у которого их сейчас просто нет.

Каталонцы очень быстро начали делать ставку на молодежь. С одной стороны, это хорошо, ведь есть новое поколение, а с другой - плохо, потому что не понятно, насколько они стабильны в таких условиях.

Ламин Ямал – это, безусловно, молодой талант. Он забивает и не боится играть в футбол. Я даже тренировался с ним в свой последний год в клубе. У него все получится», – прокомментировал Пике.