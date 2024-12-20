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  4. Аренда с правом выкупа. 7 грандов интересуются обладателем премии Пушкаша
Англия
20 декабря 2024, 17:10 | Обновлено 20 декабря 2024, 17:43
869
0

Аренда с правом выкупа. 7 грандов интересуются обладателем премии Пушкаша

Алехандро Гарначо может покинуть Манчестер Юнайтед

20 декабря 2024, 17:10 | Обновлено 20 декабря 2024, 17:43
869
0
Аренда с правом выкупа. 7 грандов интересуются обладателем премии Пушкаша
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

Аргентинским вингеро «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо интересуются «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Бавария», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ювентус».

По информации английских СМИ, «Красные дьяволы» могут отпустить своего вингера в аренду с правом выкупа за 60 миллионов евро, что является большим, чем его трансферная стоимость.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 20-летнего вингера в 50 миллионов евро. Контракт игрока с «Красными дьяволами» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Гарначо провел за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 25 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи.

Ранее Алехандро Гарначо получил премию Пушкаша.

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Алехандро Гарначо Манчестер Юнайтед Барселона Реал Мадрид Атлетико Мадрид Бавария Челси Ювентус Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги трансферы Серии A премия Пушкаша
Іван Распутін Источник: Caughtoffside
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