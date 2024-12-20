Аренда с правом выкупа. 7 грандов интересуются обладателем премии Пушкаша
Алехандро Гарначо может покинуть Манчестер Юнайтед
Аргентинским вингеро «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо интересуются «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Бавария», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ювентус».
По информации английских СМИ, «Красные дьяволы» могут отпустить своего вингера в аренду с правом выкупа за 60 миллионов евро, что является большим, чем его трансферная стоимость.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 20-летнего вингера в 50 миллионов евро. Контракт игрока с «Красными дьяволами» рассчитан до лета 2028 года.
В нынешнем сезоне Гарначо провел за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 25 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи.
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