Аренда с правом выкупа. 7 грандов интересуются обладателем премии Пушкаша

Аргентинским вингеро «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо интересуются «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Бавария», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ювентус».

По информации английских СМИ, «Красные дьяволы» могут отпустить своего вингера в аренду с правом выкупа за 60 миллионов евро, что является большим, чем его трансферная стоимость.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 20-летнего вингера в 50 миллионов евро. Контракт игрока с «Красными дьяволами» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Гарначо провел за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 25 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи.

Ранее Алехандро Гарначо получил премию Пушкаша.