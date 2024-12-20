Конкурировать с Кривбассом и Полесьем. Металлист 1925 назвал свою цель

Вице-президент клуба Первой лиги «Металлист 1925» Юрий Коротун рассказал об амбициозных планах харьковчан на ближайшие несколько лет.

«Наша основная цель – вернуться в УПЛ. Если это удастся, нужно будет закрепиться на уровне середины таблицы (около 7-8-го места). По возможности работать над усилением команды в летнее и зимнее трансферные окна, чтобы в ближайшем будущем конкурировать с третьей силой: такими клубами, как «Полесье», «Кривбасс», «Александрия», «Карпаты».

«В перспективе акцент будем делать на развитии академии, инфраструктуры и работы с собственными воспитанниками. Это касается скаутинга и развития школы, которая будет воспитывать талантливых футболистов, таких как Обинайя и Панченко, которые уже есть у нас. Мы хотим, чтобы таких игроков становилось больше», – сказал Коротун.