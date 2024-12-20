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Украина. Первая лига
20 декабря 2024, 19:19 |
621
2

Конкурировать с Кривбассом и Полесьем. Металлист 1925 назвал свою цель

Коротун рассказал о планах на ближайшие годы

20 декабря 2024, 19:19 |
621
2
Конкурировать с Кривбассом и Полесьем. Металлист 1925 назвал свою цель
ФК Металлист 1925

Вице-президент клуба Первой лиги «Металлист 1925» Юрий Коротун рассказал об амбициозных планах харьковчан на ближайшие несколько лет.

«Наша основная цель – вернуться в УПЛ. Если это удастся, нужно будет закрепиться на уровне середины таблицы (около 7-8-го места). По возможности работать над усилением команды в летнее и зимнее трансферные окна, чтобы в ближайшем будущем конкурировать с третьей силой: такими клубами, как «Полесье», «Кривбасс», «Александрия», «Карпаты».

«В перспективе акцент будем делать на развитии академии, инфраструктуры и работы с собственными воспитанниками. Это касается скаутинга и развития школы, которая будет воспитывать талантливых футболистов, таких как Обинайя и Панченко, которые уже есть у нас. Мы хотим, чтобы таких игроков становилось больше», – сказал Коротун.

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Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Металлист 1925
Иван Зинченко Источник: ФК Металлист 1925
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Комментарии 2
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Gargantua81
там денег побольше чем в АТБ. По финансам это сейчас реальный конкурент Ахметову.
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Mr.Frost
Це буде супер!
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