Англия26 июля 2023, 20:10 | Обновлено 26 июля 2023, 20:44
3557
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Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 июля в 03:15 видеотрансляцию товарищеского матча
26 июля 2023, 20:10 | Обновлено 26 июля 2023, 20:44
3557
0
Английские клубы проводят очередной контрольный матч на летних сборах в США.
27 июля в 03:15 в американской Атланте встречаются «Челси» и «Ньюкасл».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
За Челси выступает украинский хавбек Михаил Мудрик, который свой первый гол за синих забил в предыдущем спарринге против «Брайтона» (4:3).
Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матч проводит телеканал Setanta Sports 27 июля в 03:30.
Челси - НьюкаслСмотреть трансляцию
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