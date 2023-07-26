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Товарищеские матчи
Челси
27.07.2023 03:15 - : -
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 июля 2023, 20:10 | Обновлено 26 июля 2023, 20:44
3557
0

Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 июля в 03:15 видеотрансляцию товарищеского матча

26 июля 2023, 20:10 | Обновлено 26 июля 2023, 20:44
3557
0
Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Английские клубы проводят очередной контрольный матч на летних сборах в США.

27 июля в 03:15 в американской Атланте встречаются «Челси» и «Ньюкасл».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За Челси выступает украинский хавбек Михаил Мудрик, который свой первый гол за синих забил в предыдущем спарринге против «Брайтона» (4:3).

Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матч проводит телеканал Setanta Sports 27 июля в 03:30.

Челси - Ньюкасл
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товарищеские матчи Челси - Ньюкасл Челси Ньюкасл смотреть онлайн Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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