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Чемпионат Европы
18 июня 2024, 00:55 | Обновлено 18 июня 2024, 00:58
21
0

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Турция – Грузия

Матч Евро-2024 состоится 18 июня. Начало в 19:00

18 июня 2024, 00:55 | Обновлено 18 июня 2024, 00:58
21
0
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Турция – Грузия

18 июня в 19:00 в немецком Дортмунде на стадионе «Вестфаленштадион» состоится матч первого тура группы F Евро-2024 между сборными Турции и Грузии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе А, кроме Турции и Грузии, играют Португалия и Чехия.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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