Чемпионат Европы18 июня 2024, 00:55 | Обновлено 18 июня 2024, 00:58
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Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Турция – Грузия
Матч Евро-2024 состоится 18 июня. Начало в 19:00
18 июня 2024, 00:55 | Обновлено 18 июня 2024, 00:58
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18 июня в 19:00 в немецком Дортмунде на стадионе «Вестфаленштадион» состоится матч первого тура группы F Евро-2024 между сборными Турции и Грузии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе А, кроме Турции и Грузии, играют Португалия и Чехия.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.
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