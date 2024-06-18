18 июня в 19:00 в немецком Дортмунде на стадионе «Вестфаленштадион» состоится матч первого тура группы F Евро-2024 между сборными Турции и Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе А, кроме Турции и Грузии, играют Португалия и Чехия.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.