Сборная УКРАИНЫ17 июня 2024, 18:50 |
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Назван Лев матча Евро-2024 Румыния – Украина
Болельщики признали лучшим Михаила Мудрика
17 июня 2024, 18:50 |
1545
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17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Украинская команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:3.
После завершения матча украинские болельщики выбрали лучшего игрока поединка. Львом матча был признан вингер Михаил Мудрик, который вышел в старте и отыграл полный поединок.
Подопечные Сергея Реброва в группе E следующий матч сыграют против национальной команды Словакии 21 июня, а против Бельгии украинцы сыграют 26 июня.
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Комментарии 7
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Леви були у румунів, у нас - сліпі котята
Може нi лев, а легкоатлет?
Ще треба добавити Луніна Реброва Матвієнко.
Прямо - Львище!!!
Жестоко. Это чтоб та статуэтка всю жизнь напоминала о мучительном фиаско.
Лев без голови.
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