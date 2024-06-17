17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Украинская команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:3.

После завершения матча украинские болельщики выбрали лучшего игрока поединка. Львом матча был признан вингер Михаил Мудрик, который вышел в старте и отыграл полный поединок.

Подопечные Сергея Реброва в группе E следующий матч сыграют против национальной команды Словакии 21 июня, а против Бельгии украинцы сыграют 26 июня.