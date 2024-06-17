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  4. Назван Лев матча Евро-2024 Румыния – Украина
Сборная УКРАИНЫ
17 июня 2024, 18:50 |
1545
7

Назван Лев матча Евро-2024 Румыния – Украина

Болельщики признали лучшим Михаила Мудрика

17 июня 2024, 18:50 |
1545
7
Назван Лев матча Евро-2024 Румыния – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Украинская команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:3.

После завершения матча украинские болельщики выбрали лучшего игрока поединка. Львом матча был признан вингер Михаил Мудрик, который вышел в старте и отыграл полный поединок.

Подопечные Сергея Реброва в группе E следующий матч сыграют против национальной команды Словакии 21 июня, а против Бельгии украинцы сыграют 26 июня.

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Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Микола Унгурян
Леви були у румунів, у нас - сліпі котята
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+6
roman75zpr
Може нi лев, а легкоатлет?
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+4
chak98
Ще треба добавити Луніна Реброва Матвієнко.
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+4
LexХХХ
Прямо - Львище!!! 
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+2
Harun Bakircioğlu
Жестоко. Это чтоб та статуэтка всю жизнь напоминала о мучительном фиаско.
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+2
serhiy
Лев без голови.
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+2
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