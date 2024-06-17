Чемпионат Европы17 июня 2024, 22:48 | Обновлено 17 июня 2024, 22:57
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ВИДЕО. Автогол! Франция вышла вперед в матче с Австрией
Мяч в свои ворота забил Вебер
17 июня 2024, 22:48 | Обновлено 17 июня 2024, 22:57
824
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17 июня в немецком Дюссельдорфе проходит матч 1-го тура группы D Евро-2024 между сборными Австрии и Франции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 38-й минуте Франция вышла вперед, автоголом отметился австрийский защитник Максимилиан Вебер.
В группе D, кроме Австрии и Франции, играют Нидерланды и Польша.
ВИДЕО. Автогол! Франция в конце вышла вперед в матче с Австрией
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