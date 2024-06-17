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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 22:48 | Обновлено 17 июня 2024, 22:57
824
0

ВИДЕО. Автогол! Франция вышла вперед в матче с Австрией

Мяч в свои ворота забил Вебер

17 июня 2024, 22:48 | Обновлено 17 июня 2024, 22:57
824
0
ВИДЕО. Автогол! Франция вышла вперед в матче с Австрией
Getty Images/Global Images Ukraine

17 июня в немецком Дюссельдорфе проходит матч 1-го тура группы D Евро-2024 между сборными Австрии и Франции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 38-й минуте Франция вышла вперед, автоголом отметился австрийский защитник Максимилиан Вебер.

В группе D, кроме Австрии и Франции, играют Нидерланды и Польша.

ВИДЕО. Автогол! Франция в конце вышла вперед в матче с Австрией

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Австрия – Франция. Евро-2024. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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