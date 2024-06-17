ВИДЕО. Автогол! Франция вышла вперед в матче с Австрией

17 июня в немецком Дюссельдорфе проходит матч 1-го тура группы D Евро-2024 между сборными Австрии и Франции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 38-й минуте Франция вышла вперед, автоголом отметился австрийский защитник Максимилиан Вебер.

В группе D, кроме Австрии и Франции, играют Нидерланды и Польша.

ВИДЕО. Автогол! Франция в конце вышла вперед в матче с Австрией