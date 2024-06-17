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Украина. Премьер лига
17 июня 2024, 23:42 |
354
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Оболонь рассталась с зимним новичком

За несколько месяцев в команде футболисту так и не удалось в ней прижиться

17 июня 2024, 23:42 |
354
0
Оболонь рассталась с зимним новичком
ФК Ингулец Петрово. Евгений Запорожец

Как стало известно Sport.ua, центральный полузащитник Евгений Запорожец, известный по многолетним выступлениям за «Ингулец», покидает «Оболонь».

29-летний футболист присоединился к «пивоварам» в январе этого года, но провел за киевскую команду всего 6 официальных матчей (4 — в УПЛ и 2 — в стыках), не отметившись результативными действиями.

«Поговорил с руководителями «Оболони», они сказали, что в моих услугах не нуждаются. 30 числа у меня заканчивается контракт, и сейчас я в поиске нового клуба. Есть пару предложений от команд Первой лиги, будем общаться», – сказал Запорожец корреспонденту нашего сайта.

По итогам минувшего сезона «Оболонь» заняла 14-е место в УПЛ. Сохранить прописку в элите команде Валерия Иващенко удалось благодаря суммарной победе в стыковых матчах над земляками из «Левого берега» (1:0, 1:1).

Ранее «пивовары» продлили контракты с защитником Владиславом Приймаком, полузащитником Русланом Черненко и нападающим Ростиславом Таранухой, к которому проявлял интерес «Колос».

Также «Оболонь» интересуется опытным форвардом, который недавно покинул ЛНЗ.

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Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Евгений Запорожец Владислав Приймак Руслан Черненко Ростислав Тарануха инсайд
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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