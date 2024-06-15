Украина. Премьер лига15 июня 2024, 03:59 | Обновлено 15 июня 2024, 04:42
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Клуб УПЛ проявляет интерес к Хобленко, который покинул ЛНЗ
Опытный форвард может продолжить карьеру в клубе «Оболонь» Киев
15 июня 2024, 03:59 | Обновлено 15 июня 2024, 04:42
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Опытный форвард Алексей Хобленко может продолжить карьеру в клубе УПЛ «Оболонь» Киев, информирует паблик Бей-Беги.
Пивовары оценивают возможность подписания 30-летнего форварда, который недавно покинул ЛНЗ Черкассы.
Конкретных предложений киевский клуб по поводу трансфера пока не сделал.
В минувшем сезоне Хобленко сыграл за ЛНЗ 22 матча УПЛ и забил 2 гола.
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