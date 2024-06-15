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Украина. Премьер лига
15 июня 2024, 03:59 | Обновлено 15 июня 2024, 04:42
175
0

Клуб УПЛ проявляет интерес к Хобленко, который покинул ЛНЗ

Опытный форвард может продолжить карьеру в клубе «Оболонь» Киев

15 июня 2024, 03:59 | Обновлено 15 июня 2024, 04:42
175
0
Клуб УПЛ проявляет интерес к Хобленко, который покинул ЛНЗ
ФК ЛНЗ. Алексей Хобленко

Опытный форвард Алексей Хобленко может продолжить карьеру в клубе УПЛ «Оболонь» Киев, информирует паблик Бей-Беги.

Пивовары оценивают возможность подписания 30-летнего форварда, который недавно покинул ЛНЗ Черкассы.

Конкретных предложений киевский клуб по поводу трансфера пока не сделал.

В минувшем сезоне Хобленко сыграл за ЛНЗ 22 матча УПЛ и забил 2 гола.

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Алексей Хобленко ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ Оболонь Киев
Николай Степанюк Источник: Бей-беги
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