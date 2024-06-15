Клуб УПЛ проявляет интерес к Хобленко, который покинул ЛНЗ

Опытный форвард Алексей Хобленко может продолжить карьеру в клубе УПЛ «Оболонь» Киев, информирует паблик Бей-Беги.

Пивовары оценивают возможность подписания 30-летнего форварда, который недавно покинул ЛНЗ Черкассы.

Конкретных предложений киевский клуб по поводу трансфера пока не сделал.

В минувшем сезоне Хобленко сыграл за ЛНЗ 22 матча УПЛ и забил 2 гола.