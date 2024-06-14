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Украина. Премьер лига
14 июня 2024, 14:09 | Обновлено 14 июня 2024, 14:12
223
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ уведомил о расставании с опытным нападающим

Черкасский этап карьеры завершился у Алексея Хобленко

14 июня 2024, 14:09 | Обновлено 14 июня 2024, 14:12
223
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ уведомил о расставании с опытным нападающим
УПЛ. Алексей Хобленко

Клуб ЛНЗ из Черкасс официально сообщил об уходе из команды нападающего Алексея Хобленко.

30-летний форвард присоединился к черкасской команде в сентябре 2023 года, пополнив ее ряды на правах аренды у «Кривбасса». В феврале 2024 года клуб подписал с Хобленко полноценный контракт.

В минувшем сезоне Алексей Хобленко провел за ЛНЗ 22 матча, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.

ЛНЗ в итоговой таблице УПЛ сезона-2023/2024 расположился на 7-м месте.

Ранее в ЛНЗ назвали причину разрыва отношений с бывшим главным тренером Олегом Дулубом.

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Юрій Остроумов Источник: ФК ЛНЗ
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