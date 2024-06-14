ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ уведомил о расставании с опытным нападающим

Клуб ЛНЗ из Черкасс официально сообщил об уходе из команды нападающего Алексея Хобленко.

30-летний форвард присоединился к черкасской команде в сентябре 2023 года, пополнив ее ряды на правах аренды у «Кривбасса». В феврале 2024 года клуб подписал с Хобленко полноценный контракт.

В минувшем сезоне Алексей Хобленко провел за ЛНЗ 22 матча, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.

ЛНЗ в итоговой таблице УПЛ сезона-2023/2024 расположился на 7-м месте.

Ранее в ЛНЗ назвали причину разрыва отношений с бывшим главным тренером Олегом Дулубом.