ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ уведомил о расставании с опытным нападающим
Черкасский этап карьеры завершился у Алексея Хобленко
Клуб ЛНЗ из Черкасс официально сообщил об уходе из команды нападающего Алексея Хобленко.
30-летний форвард присоединился к черкасской команде в сентябре 2023 года, пополнив ее ряды на правах аренды у «Кривбасса». В феврале 2024 года клуб подписал с Хобленко полноценный контракт.
В минувшем сезоне Алексей Хобленко провел за ЛНЗ 22 матча, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
ЛНЗ в итоговой таблице УПЛ сезона-2023/2024 расположился на 7-м месте.
Ранее в ЛНЗ назвали причину разрыва отношений с бывшим главным тренером Олегом Дулубом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Очередной рейтинг команд перед стартом чемпионата Европы
Украинский вратарь решил покинуть «королевский клуб»