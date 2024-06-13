В ЛНЗ назвали причину разрыва отношений с Дулубом. Тренер ответит?

Генеральный директор ЛНЗ Черкассы Андрей Колесник прокомментировал информацию о том, будто клуб не согласился дальше работать с белорусским тренером Олегом Дулубом из-за его высоких запросов по заработной плате.

«Прежде всего, Олег Анатольевич [Дулуб] вместе с командой выполнили поставленную задачу – ЛНЗ закрепился в УПЛ в своем первом сезоне. Мы верили в компетенцию этого главного тренера и, как видим, не ошиблись с выбором в ситуации, когда нужно было унять стартовый мандраж команды в начале дебютного сезона в УПЛ. Олег Дулуб ярко продемонстрировал свой уровень и добился необходимого результата.

У Олега Анатольевича истекал контракт после прошлого сезона. Мы обсуждали условия нового контракта, но тренер высказал финансовые пожелания, которые мы просто не можем выполнить. Некорректно говорить о суммах, потому что это конфиденциальная информация, но, честно говоря, мы были в шоке от таких пожеланий. Думаю, что такой уровень зарплаты был бы 2-3 среди тренеров УПЛ. Мы такого позволить себе на данном этапе не можем. Поэтому мы не смогли договориться о новом соглашении», – признался Колесник.

Ранее Олег Дулуб дал оценку решению клуба о завершении сотрудничества с ним. Среди прочего, тренер предложил вначале клубу озвучить свою позицию.