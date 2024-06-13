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Украина. Премьер лига
13 июня 2024, 16:06 | Обновлено 13 июня 2024, 16:15
731
0

В ЛНЗ назвали причину разрыва отношений с Дулубом. Тренер ответит?

Черкасский клуб – о непродлении контракта со специалистом

13 июня 2024, 16:06 | Обновлено 13 июня 2024, 16:15
731
0
В ЛНЗ назвали причину разрыва отношений с Дулубом. Тренер ответит?
ЛНЗ Черкассы. Олег Дулуб

Генеральный директор ЛНЗ Черкассы Андрей Колесник прокомментировал информацию о том, будто клуб не согласился дальше работать с белорусским тренером Олегом Дулубом из-за его высоких запросов по заработной плате.

«Прежде всего, Олег Анатольевич [Дулуб] вместе с командой выполнили поставленную задачу – ЛНЗ закрепился в УПЛ в своем первом сезоне. Мы верили в компетенцию этого главного тренера и, как видим, не ошиблись с выбором в ситуации, когда нужно было унять стартовый мандраж команды в начале дебютного сезона в УПЛ. Олег Дулуб ярко продемонстрировал свой уровень и добился необходимого результата.

У Олега Анатольевича истекал контракт после прошлого сезона. Мы обсуждали условия нового контракта, но тренер высказал финансовые пожелания, которые мы просто не можем выполнить. Некорректно говорить о суммах, потому что это конфиденциальная информация, но, честно говоря, мы были в шоке от таких пожеланий. Думаю, что такой уровень зарплаты был бы 2-3 среди тренеров УПЛ. Мы такого позволить себе на данном этапе не можем. Поэтому мы не смогли договориться о новом соглашении», – признался Колесник.

Ранее Олег Дулуб дал оценку решению клуба о завершении сотрудничества с ним. Среди прочего, тренер предложил вначале клубу озвучить свою позицию.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы Олег Дулуб
Юрій Остроумов Источник: Трибуна
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