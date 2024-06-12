Курс на красивый футбол? Что означает тренерская рокировка в ЛНЗ

В конце августа минувшего года дебютант украинской Премьер-лиги черкасский ЛНЗ оказался в крайне затруднительном положении. В стартовых пяти турах команда потерпела четыре поражения при одной победе (3:0 над «Минаем», который на тот момент впечатлял отнюдь не настолько, как в концовке сезона с Желько Любеновичем во главе), после чего руководство клуба приняло решение расстаться с молодым специалистом Александром Ковпаком, под руководством которого ЛНЗ фактически и решил задачу повышения из Первой лиги.

В элите отечественного футбола черкасчанам требовался более опытный и закаленный баталиями на таком уровне наставник. И его ЛНЗ отыскал в лице 58-летнего белоруса Олега Дулуба, который ранее работал с «Карпатами», «Черноморцем» и «Львовом» и везде оставил о себе довольно неплохие воспоминания. Перед Дулубом, очевидно, не ставили каких-то уж чрезвычайно специфических задач – не до жиру, быть бы живу, как говорится. Сам наставник почти сразу же заявил, что ключевое задание для него и его подопечных на ближайшее время – это набирать очки.

И в целом с первоочередной задачей Дулуб в ЛНЗ справился если уж и не на «отлично», то совершенно точно на твердое «хорошо». Черкасская команда финишировала в сезоне тремя кряду победами в чемпионате, который завершила в верхней половине турнирной таблицы – на седьмом месте. Прыгнуть выше было практически невозможно, учитывая реалии: о конкуренции с «Шахтером» и «Динамо» и вопрос поднимать не следовало бы, а «Кривбассу», «Полесью», «Руху» и даже кризисному во второй части сезона «Днепру-1» черкасчане уступают, прежде всего, с точки зрения базиса – того, на чем и строятся успешные команды. В конце концов, ЛНЗ с Дулубом во главе и так умудрился обойти «Александрию», «Ворсклу», «Зарю», «Колос», «Черноморец», «Верес» – проекты, в которые не первый год инвестируются миллионы гривен (а кое-где даже и евро!), но которые по итогам сезона-2023/24 в УПЛ оказались позади амбициозного дебютанта из Черкасс.

О том, что дебютант из Черкасс действительно крайне амбициозный окончательно стало понятно уже по завершении сезона в УПЛ – когда поползли слухи о том, что контракт с Дулубом продлеваться не будет. Руководство ЛНЗ, очевидно, что-то все-таки не устраивало в работе белорусского наставника…

Что конкретно? Ответ на этот вопрос может дать, очевидно, новый президент ЛНЗ Виктор Кравченко, однако молодой функционер пока сохраняет молчание, а потому нам остается лишь проанализировать то, что находится, как говорят в подобных случаях, «на поверхности».

Итак, наличие претензий с точки зрения результата к Дулубу со стороны руководства ЛНЗ даже сложно себе представить. Команда в первом же своем сезоне в элите, да еще и после неудачного старта, реально прыгнула практически выше головы. Поэтому расстались с белорусом точно не по причине итогового 7-го места. Очевидно, боссов клуба не удовлетворяли либо качество и стилистика игры команды, либо отсутствие ожидаемого прогресса у некоторых ее футболистов, на которых делалась ставка.



ФК ЛНЗ. Олег Дулуб

Здесь стоит вспоминать, что состав ЛНЗ по ходу минувшего сезона действительно пополнили весьма небесталанные, как минимум по меркам нынешней УПЛ, исполнители. Если летом 2023-го ставка делалась на украинцев, то в начале 2024-го черкасчане подписывали легионеров. В частности, подопечными Дулуба стали Эйнел Соареш, Арад Бар, Хайдин Салиху, Молло Бессала, Мухаррем Яшари и Оливье Тилль. Если опираться на данные Transfermarkt, то лишь последний переехал в ЛНЗ на правах свободного агента, а за первых пятерых пришлось платить отступные – суммарно порядка 1 миллиона евро.

Сумма зимних инвестиций в новичков у ЛНЗ получилась весьма и весьма солидная. И даже не только по меркам УПЛ. Во многих соседних с Украиной европейских странах клубы элитарных дивизионов в течение одного окна не позволяют себе тратить такие суммы, делая ставку преимущественно на свободных агентов. Но в Черкассах пошли на риск, и в целом эта ставка себя оправдала, как минимум с точки зрения итогового результата и беспроблемного финиша, когда не приходилось задумываться о зоне переходных матчей или – что еще хуже – прямом вылете обратно в Первую лигу.

Но справился ли тренерский штаб Дулуба с задачей преобразить игру ЛНЗ в целом и помочь каждому из зимних легионеров-новичков добиться немедленного прогресса? Ответ на этот вопрос, очевидно, и раскрывает нам детали истинной причины расставания черкасчан с белорусским тренером.

По весне в УПЛ у Дулуба стабильную игровую практику получали практически все зимние новички команды: Салиху и Яшари сыграли по 13 матчей, Бессала – 12, Бар – 11, Тилль и Соареш – по 10. С точки зрения результативных действий неожиданно лучше остальных себя показал именно центрбек Салиху, который отличился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Все остальные, кроме Молло, также сумели забить хотя бы один мяч или отличиться минимум одним ассистом по весне. Однако не покидало впечатление, что все-таки максимума из того же Тилля, Бара и Соареша тренерский штаб Дулуба так и не извлек. То ли футболисты не смогли как следует интегрироваться в такую стилистику, которую исповедовал белорус, то ли возникли еще какие-то небольшие «шероховатости».

Очевидно, нечто подобное заметили и руководители ЛНЗ, а также их советники, которые посчитали, что команда способна демонстрировать не только результат, но еще и куда более красивый футбол. Этим и можно оправдать смену главного тренера, а учитывая приход на эту должность испанца Андреса Карраско, подобного рода предположения наполняются еще большим смыслом.

46-летний Карраско на родине известен, прежде всего, как человек, который более десяти лет отдал работе в академии «Барселоны». Считается, что через него прошли как минимум Жерар Пике и Серхио Бускетс, хотя, возможно, к воспитанникам Андреса в той или иной степени можно относить и других славных выпускников «Ла Масии» во главе с Лионелем Месси.

После «Барселоны» Карраско работал в Грузии и «Малаге», причем команде U-17 «анчоусов» помог стать чемпионами Испании. Затем Андреса хотел заманить к себе богатенький «Пари Сен-Жермен», где испанца также видели одним из членов технического штаба в молодежной академии, но Карраско пожелал сделать шаг вперед и подался во взрослый футбол, приняв приглашение от Тони Поповича стать его ассистентом. С этим специалистом Карраско отработал два года в австралийском «Вестерн Сиднее», а затем несколько месяцев в турецком «Карабюкспоре».



ФК ЛНЗ. Андрес Карраско

Следующей «остановкой» в карьере Карраско стала Украина, где испанца позвали на усиление академии «Шахтера». В стане «горняков» Андрес провел один год, тренируя команду U-19, с которой, среди прочего, принял участие в розыгрыше Юношеской лиги УЕФА-2018/19 (неудачном для украинцев). В той команде у испанца на ключевых ролях были Анатолий Трубин, Артем Бондаренко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Назарий Муравский. Все, кроме последнего, уже вышли на топ-уровень, а помочь сделать этому и 24-летнему центрбеку Карраско отныне будет иметь возможность уже в ЛНЗ, так как Муравский имеет контракт с черкасчанами до конца 2027 года.

После «Шахтера» Карраско работал в Кувейте и Грузии. В частности, до перехода в ЛНЗ испанец являлся главным тренером прекрасно ему знакомого «Динамо» Тбилиси, с которым финишировал на втором месте в сезоне-2023, но шел на пятой строчке в таблице сезона-2024 перед уходом в черкасский клуб.

Андрес Карраско – это, прежде всего, попытка руководства ЛНЗ не только сделать ставку на потенциальное развитие молодежи и футболистов, но и шаг в сторону обновления игровой стилистики. Испанец – приверженец атакующего футбола, хотя он явно не является фанатиком, способным погубить все исключительно ради возможности действовать по одной схеме или ради реализации конкретной идеологии.

Еще работая в Австралии ассистентом Поповича Андрес четко декларировал необходимость выстраивать стилистику ведения игры команды на основании сильных качеств имеющихся в наличии футболистов.

«Умный тренер знает, как взять лучшее от игроков, которые у него есть. Если у вас имеются футболисты одного профайла, например, более оборонительные, способные много работать на поле, то возможно, вам придется проводить разные матчи. Если у вас есть более талантливые и креативные игроки, тогда вы можете делать ставку на работу с мячом», – говорил Карраско.

Тогда же, еще работая в «Вестерн Сиднее», Карраско, впрочем, добавлял следующее: «Я думаю, что, возможно, будет проще, если в команде будут игроки, которые смогут соответствовать одному стилю».

Последнее дает понять, что начавшаяся не так давно реконструкция состава в ЛНЗ, видимо, будет продолжена и вскоре мы увидим еще ряд интересных кадровых решений со стороны руководства черкасчан, которые, очевидно, будут уже напрямую согласовываться с Карраско. В частности, есть ощущение, что в ЛНЗ будет продолжена «легионеризация» состава, курс на которую был взят еще в начале нынешнего года.



ФК ЛНЗ

Очевидно, руководство ЛНЗ хочет, чтобы их команда не просто могла добиваться удовлетворительных результатов в УПЛ, но и также действовала в атакующей манере, пытаясь доминировать на поле в матчах с номинально равными или чуть более сильными соперниками. Это нужно, прежде всего, для успешной раскрутки подписанных игроков. Чтобы затем инвестированные в новичков средства можно было не только отбить, но еще и заработать на потенциальной перепродаже тех же Бара, Соареша, Бессалы и других исполнителей, которые вскоре обязательно появятся в ЛНЗ уже непосредственно «под Карраско».

Как бы там ни было, ЛНЗ действительно получил интересного тренера – того, кто в своей карьере успел поработать с очень и очень талантливыми игроками, некоторые из которых в итоге вышли на мировой или как минимум континентальный уровень выступлений. Да, ждать мгновенных чудес от Карраско вряд ли стоит, тем более, что по уровню инвестиций ЛНЗ все равно будет уступать как минимум пяти или шести соперникам по УПЛ, однако ставка на испанца – это смелый и рискованный шаг боссов черкасчан, результат которого пока далеко не так очевиден.

Важно понимать, что многие клубы после того, что выдал Дулуб в сезоне-2023/24, и думать не стали бы о смене тренера, пожелав мнимой стабильности. Но в ЛНЗ, очевидно, готовы рисковать ради более светлого и яркого футбольного будущего. Они уверены в нем. А риск, как известно, дело благородное. И уж как минимум критиковать за амбицию стать еще лучшими точно не стоит. Возможно, на финише следующего сезона мы констатируем, что ставка на Карраско себя не оправдала, но совсем не исключено и обратное. В конце концов, не ошибается только тот, кто ничего не делает. А добиваться прогресса, зачастую, можно лишь благодаря методу проб и ошибок. Главное – следовать логике решений, а здесь, кажется, у ЛНЗ пока все в полном порядке. В том плане, что она (логика решений) хотя бы просматривается…